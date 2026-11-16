CSK-RCB से MI-KKR तक, देखें सभी 10 टीमों के संभावित रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट

IPL 2027 Released Players List: आईपीएल 2027 का बिगुल बज चुका है. आगामी सीजन के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को गोवा में होगा. इससे पहले कल यानी मंगलवार, 17 नवंबर को सभी 10 टीमों को अपनी-अपनी आधिकारिक रिटेन (Retain) और रिलीज (Release) खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी. इस बार कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज किए जाने की संभावना है. यहां देखिए सभी 10 टीमों के संभावित रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट.

रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने की अंतिम तारीख- 17 नवंबर, 2026

खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने की तिथि- 23 नवंबर, 2026

अतिरिक्त खिलाड़ी अनुरोध जमा करने की अंतिम तिथि:- 27 नवंबर, 2026

नीलामी के लिए अंतिम खिलाड़ियों की सूची जारी होने की तिथि- 3 दिसंबर, 2026

आईपीएल 2027 मिनी-नीलामी की तिथि- 16 दिसंबर, 2026 (गोवा में)

कुल वेतन सीमा- प्रति फ्रेंचाइजी ₹157 करोड़

7 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स

प्रशांत वीर

राहुल चाहर

मैट हेनरी

मैथ्यू शॉर्ट

जैक फाउल्क्स

अमान खान

श्रेयस गोपाल

11 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है केकेआर

मथीशा पथिराना

रचिन रवीन्द्र

कैमरून ग्रीन

रमनदीप सिंह

मनीष पांडे

राहुल त्रिपाठी

टिम सीफ़र्ट

उमरान मलिक

नवदीप सैनी

प्रशांत सोलंकी

अजिंक्य रहाणे

7 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स

नितीश राणा

बेन डकेट

पृथ्वी शॉ

करुण नायर

काइल जैमीसन

दुष्मंता चमीरा

रेहान अहमद

4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है गुजरात टाइटंस

शाहरुख खान

टॉम बैंटन

राहुल तेवतिया

ईशांत शर्मा

10 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है RCB

जैकब बेथेल (ऑलराउंडर/बल्लेबाज)

रोमारियो शेफर्ड (ऑलराउंडर)

नुवान तुषारा (गेंदबाज)

अभिनंदन सिंह (गेंदबाज)

यश दयाल (गेंदबाज)

रिचर्ड ग्लीसन (गेंदबाज)

जितेश शर्मा (विकेटकीपर)

जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर)

मंगेश यादव (ऑलराउंडर)

कनिष्क चौहान

5 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है पंजाब किंग्स

मार्कस स्टोइनिस

लॉकी फर्ग्यूसन

बेन ड्वार्शियस

जेवियर बार्टलेट

मिचेल ओवेन

5 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद

पैट कमिंस

शिवम मावी

हर्षल पटेल

ब्रायडन कार्स

जयदेव उनादकट

6 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है राजस्थान रॉयल्स

शिमरन हेटमायर

सैम कर्रन

संदीप शर्मा

एडम मिल्ने

रवि बिश्नोई

तुषार देशपांडे

8 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स

एनरिक नॉर्टजे

वानिंदु हसरंगा

मैथ्यू ब्रीत्ज़के

शाहबाज़ अहमद

अर्शिन कुलकर्णी

जॉर्ज लिंडे

अक्षत रघुवंशी

अब्दुल समद

12 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है मुंबई इंडियंस

दीपक चाहर

ट्रेंट बोल्ट

क्विंटन डी कॉक

मयंक मारकंडे

अथर्व अंकोलेकर

दानिश मालेवार

मयंक रावत

मोहम्मद इज़हार

रघु शर्मा

राज बावा

शार्दुल ठाकुर

रॉबिन मिंज

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