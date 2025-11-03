इस क्रिकेट लीग में हुआ फ्रॉड, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों का पैसा लेकर फरार आयोजक! FIR दर्ज

श्रीनगर में प्राइवेट टी20 क्रिकेट लीग इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (IHPL) में गड़बड़ी, मैच कैंसिल होने और पेमेंट न मिलने की खबरों के बाद, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि कानून की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली गई है, और जांच जारी है. बता दें कि इस लीग का आयोजन 25 अक्टूबर को श्रीनगर के बक्शी स्टेडियम में शुरू हुआ था. इसमें कई बड़े खिलाड़ी, जैसे क्रिस गेल और प्रवीण कुमार के नाम शामिल थे.

लीग से जुड़े खिलाड़ियों और सर्विस प्रोवाइडर्स ने आरोप लगाया कि उन्हें वादा किया गया पेमेंट नहीं मिला और "टेक्निकल दिक्कतों" के कारण उन्हें स्टेडियम में आने से मना कर दिया गया. कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उनसे होटल के कमरे खाली करने के लिए कहा गया था.

अधिकारियों ने कहा, "हमें कई शिकायतें मिली हैं और हमने शिकायतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है. लेकिन, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि यह कोई ऑफिशियल लीग नहीं थी, बल्कि एक प्राइवेट तौर पर ऑर्गनाइज़ की गई लीग थी."

IHPL में कई लोकल और इंटरनेशनल क्रिकेटर शामिल थे, लेकिन इसे न तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और न ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) ने मान्यता दी थी, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं.

क्रिस गेल ने खेले 3 मैच

इस लीग से कई बड़े खिलाड़ियों का नाम जुड़ा, जिसमें वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल और भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार का नाम बड़ा था. इस लीग में थोड़े समय के लिए श्रीलंका के थिसारा परेरा, साउथ अफ्रीका के रिचर्ड लेवी और पाकिस्तान मूल के शोएब मुहम्मद भी जुड़े थे.

क्रिस गेल ने इसमें 3 मैच खेले थे, परेरा ने सिर्फ एक मैच खेला था. हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि क्रिस गेल के पैसे भी आयोजक लेकर भागे हैं या उनकी पेमेंट पहले ही हो चुकी थी.