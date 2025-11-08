शनिवार, 8 नवंबर को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से विजयी रही, लेकिन इस जीत की खुशी मनाने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को एक दिन का भी समय नहीं मिला. खबर है कि रविवार को कप्तान शुभमन गिल सहित 4 भारतीय खिलाड़ी कोलकाता पहुंचने वाले हैं. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है.

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ब्रिसबेन से सीधे कोलकाता की फ्लाइट पकड़ेंगे. दक्षिण अफ्रीकी टीम भी रविवार को कोलकाता पहुंचेगी. वहीं अन्य भारतीय खिलाड़ी अलग-अलग जत्थों में सोमवार को कोलकाता पहुंचेंगे. भारतीय टीम मंगलवार से अगली टेस्ट सीरीज का अभ्यास शुरू करेगी.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 14 नवंबर से शुरू होगी. पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, जो पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज एक-एक से ड्रॉ करवाते हुए भारतीय दौरे पर आ रही है.

दूसरी ओर भारतीय टीम ने WTC 2025-27 के चक्र में अपनी पहली सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को उसी के घर पर टेस्ट सीरीज में 2-2 से ड्रॉ पर रोका था.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इनमें 16 बार टीम इंडिया विजयी रही है, लेकिन जीत के मामले में दक्षिण अफ्रीका आगे है क्योंकि उसने 18 मौकों पर भारत को टेस्ट मैचों में हराया है. उनके 10 मैच ड्रॉ रहे हैं. पिछले चार टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका ने 3 बार भारत को हराया है.

