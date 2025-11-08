हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया टू कोलकाता फ्लाइट पकड़ेगी टीम इंडिया, बिना आराम अगली सीरीज खेलने पहुंचेंगे भारतीय खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया टू कोलकाता फ्लाइट पकड़ेगी टीम इंडिया, बिना आराम अगली सीरीज खेलने पहुंचेंगे भारतीय खिलाड़ी

India vs South Africa: ऑस्ट्रेलिया टूर से चार भारतीय खिलाड़ी अपने घर वापस नहीं लौटेंगे. ये चार खिलाड़ी सीधे कोलकाता पहुंचेंगे, जहां भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Nov 2025 11:27 PM (IST)
Preferred Sources

शनिवार, 8 नवंबर को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से विजयी रही, लेकिन इस जीत की खुशी मनाने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को एक दिन का भी समय नहीं मिला. खबर है कि रविवार को कप्तान शुभमन गिल सहित 4 भारतीय खिलाड़ी कोलकाता पहुंचने वाले हैं. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है.

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ब्रिसबेन से सीधे कोलकाता की फ्लाइट पकड़ेंगे. दक्षिण अफ्रीकी टीम भी रविवार को कोलकाता पहुंचेगी. वहीं अन्य भारतीय खिलाड़ी अलग-अलग जत्थों में सोमवार को कोलकाता पहुंचेंगे. भारतीय टीम मंगलवार से अगली टेस्ट सीरीज का अभ्यास शुरू करेगी.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 14 नवंबर से शुरू होगी. पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, जो पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज एक-एक से ड्रॉ करवाते हुए भारतीय दौरे पर आ रही है.

दूसरी ओर भारतीय टीम ने WTC 2025-27 के चक्र में अपनी पहली सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को उसी के घर पर टेस्ट सीरीज में 2-2 से ड्रॉ पर रोका था.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इनमें 16 बार टीम इंडिया विजयी रही है, लेकिन जीत के मामले में दक्षिण अफ्रीका आगे है क्योंकि उसने 18 मौकों पर भारत को टेस्ट मैचों में हराया है. उनके 10 मैच ड्रॉ रहे हैं. पिछले चार टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका ने 3 बार भारत को हराया है.

यह भी पढ़ें:

भारतीय क्रिकेट टीम को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 08 Nov 2025 11:27 PM (IST)
Tags :
 India Vs South Africa SHUBMAN GILL IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

बिहार में योगी-अखिलेश की 'राम-राम'!
Sandeep Chaudhary: घुसपैठिया बहाना...हिंदू वोट निशाना?
Kaun Banega Mukhyamantri: दूसरे दौर का दंगल...किसका मंगल?
Bihar Election News: PM Modi के बयान से तहलका!
Bollywood News: Honey-Malaika के नए गाने को सुनकर फैंस ने किया ट्रोल | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेट टीम को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर
टीम इंडिया को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर
यूटिलिटी
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
बिहार
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget