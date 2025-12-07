हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'रोहित और कोहली के साथ अलग व्यवहार', टीम इंडिया के पूर्व कोच ने दी अहम सलाह; जानें क्या कुछ कहा

'रोहित और कोहली के साथ अलग व्यवहार', टीम इंडिया के पूर्व कोच ने दी अहम सलाह; जानें क्या कुछ कहा

Sanjay Bangar on Virat Kohli and Rohit Sharma: पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह को लेकर सवाल उठाए जाने चाहिए.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 07 Dec 2025 02:34 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने स्टार बल्लेबाज व पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है. संजय बांगर का मानना ​​है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के पिछले कुछ सालों में प्रदर्शन को देखते हुए उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए और वनडे टीम में उनकी जगह को लेकर कभी भी बहस नहीं होनी चाहिए.

राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य और मुख्य कोच गौतम गंभीर इस सीनियर जोड़ी के 2027 विश्व कप तक फॉर्म और फिटनेस बरकरार रखने को लेकर भले ही संशय में हो सकते हैं, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने पिछले 6 वनडे मैचों में तीन शतक (कोहली के 2) और पांच अर्धशतक (रोहित के 3) लगाकर बता दिया है कि उनका कोई सानी नहीं है.

'मुझे नहीं लगता विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह को लेकर सवाल उठाए जाने चाहिए'

पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने जियोस्टार से कहा, "मुझे नहीं लगता कि टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह को लेकर सवाल उठाए जाने चाहिए. उनके इतने सालों में टीम को दिए गए योगदान पर गौर करना चाहिए. वे दो फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए ज़ाहिर है कि उन्हें लय हासिल करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन वे ऐसा कई बार कर चुके हैं. उन्हें किसी युवा खिलाड़ी जितने मैच खेलने की ज़रूरत नहीं है."

बांगर ने आगे कहा, "एक बार वे जब अपनी लय हासिल कर लेते हैं और पूरी तरह फिट और रन बनाने के लिए भूखे हैं तो आप इस तरह के खिलाड़ियों को टीम में चाहते हैं. आपको उनके साथ अलग तरह से व्यवहार करना होगा और उन्हें अपना नेचुरल खेल खेलने की छूट देनी होगी. जब वे लय में होते हैं तो आपको अंतर साफ नजर आता है. उनकी उपस्थिति मात्र से ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल जाता है. टेस्ट सीरीज में हार के बाद उन्होंने निश्चित तौर पर युवा खिलाड़ियों से बात की होगी. उन्होंने खिलाड़ियों को पुरानी बातों को पीछे छोड़कर फ्री होकर खेलने के लिए प्रेरित किया होगा, जिससे पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ा."

Published at : 07 Dec 2025 02:34 PM (IST)
Sanjay Bangar Virat Kohli Rohit SHarma TEAM INDIA
