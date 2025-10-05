हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'भारत मेरी...', पाक क्रिकेटर दानिश कनेरिया के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कह दिया

'भारत मेरी...', पाक क्रिकेटर दानिश कनेरिया के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कह दिया

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भारत को मातृभूमि बताया. लोग उनपर आरोप लगा रहे हैं कि वह भारत की नागरिकता लेने के लिए पोस्ट करते हैं, इस पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 05 Oct 2025 07:01 AM (IST)
Preferred Sources

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, वह भारत से जुड़े मामलों पर अपनी राय देते रहते हैं. वह भारत-पाकिस्तान मुद्दों पर कई बार भारत का खुलकर पक्ष लेते हैं. बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 2 हिंदू क्रिकेटर्स को नेशनल टीम में जगह मिली, उनमें से कनेरिया एक हैं. कनेरिया से कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि वह पाकिस्तान के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते हैं. भारत के मामलों पर लिखते रहते हैं.

दानिश कनेरिया पर कुछ यूजर्स ये भी आरोप लगाते हैं कि वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह भारत की नागरिकता चाहते हैं. अब पूर्व क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट करते हुए इस पर अपना पक्ष रखा.

दानिश कनेरिया ने क्या लिखा

कनेरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हाल ही में, मैंने कई लोगों को मुझसे सवाल करते देखा है, पूछते हुए कि मैं पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलता, भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी क्यों करता हूँ, और कुछ तो यह भी आरोप लगाते हैं कि मैं यह सब भारतीय नागरिकता के लिए करता हूँ. मुझे लगता है कि यह बात साफ़ करना ज़रूरी है. पाकिस्तान और उसके लोगों से, मुझे बहुत कुछ मिला है, खासकर आवाम का प्यार. लेकिन उस प्यार के साथ-साथ, मुझे पाकिस्तानी अधिकारियों और पीसीबी से गहरे भेदभाव का भी सामना करना पड़ा, जिसमें जबरन धर्मांतरण के प्रयास भी शामिल हैं."

उन्होंने आगे लिखा, "भारत और उसकी नागरिकता के बारे में, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ. पाकिस्तान मेरी जन्मभूमि हो सकता है, लेकिन भारत, मेरे पूर्वजों की भूमि, मेरी मातृभूमि है. मेरे लिए, भारत एक मंदिर के समान है. फ़िलहाल, मेरी भारतीय नागरिकता लेने की कोई योजना नहीं है. अगर भविष्य में मेरे जैसा कोई ऐसा करने का फैसला करता है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए सीएए पहले से ही लागू है."

मैं धर्म के लिए खड़ा रहूँगा- कनेरिया

दानिश कनेरिया ने आगे लिखा, "इसलिए, जो लोग दावा करते हैं कि मेरे शब्द या कार्य नागरिकता की इच्छा से प्रेरित हैं, वे पूरी तरह से गलत हैं. मैं धर्म के लिए खड़ा रहूँगा और उन राष्ट्र-विरोधियों और छद्म-धर्मनिरपेक्षतावादियों का पर्दाफ़ाश करता रहूँगा जो हमारे मूल्यों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और हमारे समाज को बाँटने की कोशिश कर रहे हैं. "मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित लोगों, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित और खुश हूँ. मेरा भाग्य भगवान राम के हाथों में है. जय श्री राम."

Published at : 05 Oct 2025 06:58 AM (IST)
Tags :
Danish Kaneria Pakistan Cricketer PAKISTAN CRICKET TEAM INDIA-PAKISTAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Leh Violence: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, उस जमाने में भीड़ से अलग था एक्ट्रेस का फैशन, यहां देखें 10 तस्वीरें
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, यहां देखें 10 तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Leh Violence: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, उस जमाने में भीड़ से अलग था एक्ट्रेस का फैशन, यहां देखें 10 तस्वीरें
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, यहां देखें 10 तस्वीरें
विश्व
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
नौकरी
C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी
C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी
ट्रेंडिंग
मौत से खेलने का ऐसा होता है अंजाम! सांप के फन पर शख्स ने रखा पैर, फिर सांप ने ऐसे सिखाया सबक- वीडियो वायरल
मौत से खेलने का ऐसा होता है अंजाम! सांप के फन पर शख्स ने रखा पैर, फिर सांप ने ऐसे सिखाया सबक- वीडियो वायरल
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget