'भारत मेरी...', पाक क्रिकेटर दानिश कनेरिया के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कह दिया

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, वह भारत से जुड़े मामलों पर अपनी राय देते रहते हैं. वह भारत-पाकिस्तान मुद्दों पर कई बार भारत का खुलकर पक्ष लेते हैं. बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 2 हिंदू क्रिकेटर्स को नेशनल टीम में जगह मिली, उनमें से कनेरिया एक हैं. कनेरिया से कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि वह पाकिस्तान के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते हैं. भारत के मामलों पर लिखते रहते हैं.

दानिश कनेरिया पर कुछ यूजर्स ये भी आरोप लगाते हैं कि वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह भारत की नागरिकता चाहते हैं. अब पूर्व क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट करते हुए इस पर अपना पक्ष रखा.

दानिश कनेरिया ने क्या लिखा

कनेरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हाल ही में, मैंने कई लोगों को मुझसे सवाल करते देखा है, पूछते हुए कि मैं पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलता, भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी क्यों करता हूँ, और कुछ तो यह भी आरोप लगाते हैं कि मैं यह सब भारतीय नागरिकता के लिए करता हूँ. मुझे लगता है कि यह बात साफ़ करना ज़रूरी है. पाकिस्तान और उसके लोगों से, मुझे बहुत कुछ मिला है, खासकर आवाम का प्यार. लेकिन उस प्यार के साथ-साथ, मुझे पाकिस्तानी अधिकारियों और पीसीबी से गहरे भेदभाव का भी सामना करना पड़ा, जिसमें जबरन धर्मांतरण के प्रयास भी शामिल हैं."

उन्होंने आगे लिखा, "भारत और उसकी नागरिकता के बारे में, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ. पाकिस्तान मेरी जन्मभूमि हो सकता है, लेकिन भारत, मेरे पूर्वजों की भूमि, मेरी मातृभूमि है. मेरे लिए, भारत एक मंदिर के समान है. फ़िलहाल, मेरी भारतीय नागरिकता लेने की कोई योजना नहीं है. अगर भविष्य में मेरे जैसा कोई ऐसा करने का फैसला करता है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए सीएए पहले से ही लागू है."

मैं धर्म के लिए खड़ा रहूँगा- कनेरिया

दानिश कनेरिया ने आगे लिखा, "इसलिए, जो लोग दावा करते हैं कि मेरे शब्द या कार्य नागरिकता की इच्छा से प्रेरित हैं, वे पूरी तरह से गलत हैं. मैं धर्म के लिए खड़ा रहूँगा और उन राष्ट्र-विरोधियों और छद्म-धर्मनिरपेक्षतावादियों का पर्दाफ़ाश करता रहूँगा जो हमारे मूल्यों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और हमारे समाज को बाँटने की कोशिश कर रहे हैं. "मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित लोगों, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित और खुश हूँ. मेरा भाग्य भगवान राम के हाथों में है. जय श्री राम."