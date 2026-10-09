नाना पाटेकर के निधन पर टूट गया पाकिस्तानी क्रिकेटर का दिल, बोला - मेरी मां से...

महान अभिनेता नाना पाटेकर गुरुवार, 8 अक्टूबर को इस दुनिया से चल बसे. 75 की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ, बेटे मल्हार पाटेकर ने मुखाग्नि देकर पिता को इस दुनिया से आखिरी विदाई दी. फिल्म से लेकर खेल और राजनीति जगत के लोगों ने दिग्गज अभिनेता के निधन पर शोक प्रकट किया. इसी बीच नाना के निधन की खबर सुनकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली भी टूट गए.

नाना पाटेकर को 8 अक्टूबर देर रात दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. मगर सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने नाना पाटेकर के साथ अपनी 1994 से चली आ रही दोस्ती को याद किया.

बासित अली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने संवेदना प्रकट करते हुए कहा, "मुझे सुबह खबर मिली कि मेरे प्यारे भाई, दोस्त और एक लिविंग लीजेंड (नाना पाटेकर) अब नहीं रहे. वह बहुत अच्छे इंसान थे और फिल्मों में वैसा ही किरदार निभाते जैसे वे असल जिंदगी में थे. हमने नाना पाटेकर की वजह से राशिद लतीफ को 'नाना' निकनेम दिया था. हमारी पहली मुलाकात 1994 में हुई थी."

Former Pakistan cricketer Basit Ali’s emotional tribute to Nana Patekar is a beautiful reminder of a friendship that transcended borders. He recalled how the Bollywood legend stayed in touch for decades, checked on his mother during her illness, and reached out after Basit’s own heart surgery. Beyond the screen, Basit remembered Nana as a warm, caring and genuinely good human being. His words also showed just how deeply Nana Patekar was admired in Pakistan. Some artists belong to everyone. Nana Patekar was loved equally on both sides of the border. 🇮🇳❤️🇵🇰 — Brutal Truth (@sarkarstix) October 8, 2026

नाना ने कठिन समय में याद किया

बासित अली कहते हैं कि वह महीने में एक-दो बार नाना पाटेकर से बात कर लिया करते थे. अली ने बताया, "जब मेरी मां जीवित थीं और अस्पताल में भर्ती थीं, तब नाना हर सप्ताह फोन लगाया करते थे. वो मेरी मां से लंबी बातचीत करते और कहानियां सुना करते थे."

अली ने आगे यह भी बताया कि जब उन्हें दिल संबंधी दिक्कतें होनी शुरू हुईं तब उन्हें एक मैसेज मिल जिसमें नाना उनके स्वास्थ्य का हाल जान रहे थे. नाना पाटेकर ने उन्हें कॉल लगाकर पाकिस्तानी क्रिकेटर की तबीयत का हाल जाना था.

नाना को कहते थे 'यंग मैन'

नाना पाटेकर एक नेकदिल इंसान थे, बासित अली ने कहा कि नाना जैसे फिल्मों में नजर आते, असल जिंदगी में भी उनका व्यक्तित्व वैसा ही था. पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर ने कहा कि एक बड़े भाई होने के नाते नाना पाटेकर उनपर बहुत प्यार लुटाया करते थे.

बासित अली ने कहा कि वे नाना पाटेकर को 'यंग मैन' कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो अपनी उम्र से बहुत छोटे प्रतीत हुआ करते थे. मगर जवाब में नाना कहते कि 'छोड़ ना, अब किस बात का यंग मैन, तू भी बुड्ढा और मैं भी बुड्ढा.' उन्होंने बताया कि भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते थे.

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