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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटनाना पाटेकर के निधन पर टूट गया पाकिस्तानी क्रिकेटर का दिल, बोला - मेरी मां से...

नाना पाटेकर के निधन पर टूट गया पाकिस्तानी क्रिकेटर का दिल, बोला - मेरी मां से...

Pakistan Cricketer Reaction Nana Patekar Death: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली का दिल टूट गया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 09 Oct 2026 12:05 PM (IST)
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महान अभिनेता नाना पाटेकर गुरुवार, 8 अक्टूबर को इस दुनिया से चल बसे. 75 की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ, बेटे मल्हार पाटेकर ने मुखाग्नि देकर पिता को इस दुनिया से आखिरी विदाई दी. फिल्म से लेकर खेल और राजनीति जगत के लोगों ने दिग्गज अभिनेता के निधन पर शोक प्रकट किया. इसी बीच नाना के निधन की खबर सुनकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली भी टूट गए.

नाना पाटेकर को 8 अक्टूबर देर रात दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. मगर सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने नाना पाटेकर के साथ अपनी 1994 से चली आ रही दोस्ती को याद किया.

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बासित अली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने संवेदना प्रकट करते हुए कहा, "मुझे सुबह खबर मिली कि मेरे प्यारे भाई, दोस्त और एक लिविंग लीजेंड (नाना पाटेकर) अब नहीं रहे. वह बहुत अच्छे इंसान थे और फिल्मों में वैसा ही किरदार निभाते जैसे वे असल जिंदगी में थे. हमने नाना पाटेकर की वजह से राशिद लतीफ को 'नाना' निकनेम दिया था. हमारी पहली मुलाकात 1994 में हुई थी."

नाना ने कठिन समय में याद किया

बासित अली कहते हैं कि वह महीने में एक-दो बार नाना पाटेकर से बात कर लिया करते थे. अली ने बताया, "जब मेरी मां जीवित थीं और अस्पताल में भर्ती थीं, तब नाना हर सप्ताह फोन लगाया करते थे. वो मेरी मां से लंबी बातचीत करते और कहानियां सुना करते थे."

अली ने आगे यह भी बताया कि जब उन्हें दिल संबंधी दिक्कतें होनी शुरू हुईं तब उन्हें एक मैसेज मिल जिसमें नाना उनके स्वास्थ्य का हाल जान रहे थे. नाना पाटेकर ने उन्हें कॉल लगाकर पाकिस्तानी क्रिकेटर की तबीयत का हाल जाना था.

नाना को कहते थे 'यंग मैन'

नाना पाटेकर एक नेकदिल इंसान थे, बासित अली ने कहा कि नाना जैसे फिल्मों में नजर आते, असल जिंदगी में भी उनका व्यक्तित्व वैसा ही था. पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर ने कहा कि एक बड़े भाई होने के नाते नाना पाटेकर उनपर बहुत प्यार लुटाया करते थे.

बासित अली ने कहा कि वे नाना पाटेकर को 'यंग मैन' कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो अपनी उम्र से बहुत छोटे प्रतीत हुआ करते थे. मगर जवाब में नाना कहते कि 'छोड़ ना, अब किस बात का यंग मैन, तू भी बुड्ढा और मैं भी बुड्ढा.' उन्होंने बताया कि भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 09 Oct 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर Basit Ali Nana Patekar Death
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