क्या अब कभी नहीं होगा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच? जानिए एबीपी से क्या बोले बासित अली

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, इसका सीधा असर टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर पड़ा है. पाकिस्तान सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि उसकी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 15 फरवरी को भारतीय टीम के साथ मैच नहीं खेलेगी. इस फैसले ने उस संभावना को भी तूल दिया है कि शायद भविष्य में कभी भारत और पाकिस्तान का मैच ना हो. इस सवाल पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने एबीपी से खास बातचीत में जानिए क्या कहा.

एबीपी को दिए इंटरव्यू में बासित अली ने भारत-पाक क्रिकेट संबंधों पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि इस पूरे मुद्दे से निपटने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद नए नियम बनाएगा, क्योंकि अभी नियम ऐसा है कि अगर देश की सरकार ने मना कर दिया तो वह टीम नहीं खेलगी. उन्होंने भारत पर भी निशाना साधा कि कैसे उसने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिइ पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था. उनके अनुसार कुछ वैसा ही फैसला अब पाकिस्तान ने लिया है.

क्या अब नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मैच?

भविष्य में भारत-पाकिस्तान मैच हो पाएंगे या नहीं, इस पर बासित अली ने कहा, "इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ब्रॉडकास्टर्स को आएगी क्योंकि साल 2031 तक भारत बनाम पाकिस्तान मैच के एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) साइन हैं. महिला टीमों के मैच भी हैं. वहां भी पाकिस्तान नहीं खेलेगा."

साल 2012 के बाद कभी भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है. दोनों देशों की द्विपक्षीय श्रृंखलाएं पहले से बंद हैं और अब बहुपक्षीय इवेंट्स में भी ऐसा ही होने जा रहा है. बासित अली ने भी सांकेतिक भाषा में कहा है कि क्रिकेट फैंस को अब शायद ही कोई भारत-पाक मैच देखने को मिल पाए. केवल मेंस ही नहीं बल्कि महिला क्रिकेट में भी शायद भारत और पाकिस्तान आमने-सामने ना आएं.

यह भी पढ़ें:

बहुत खेल लिया बॉयकॉट का गेम, अब पाकिस्तान की अकड़ निकालने की तैयारी में ICC, रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा