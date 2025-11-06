हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रोनाल्डो और मेसी की बात कर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को क्या कह दिया, बयान वायरल

लतीफ ने कहा कि रोहित और विराट दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं. मैच का रुख बदल सकते हैं. आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे देख लीजिए.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 06 Nov 2025 06:46 AM (IST)
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज रहे राशिद लतीफ ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारत का रोनाल्डो और मेसी कहा है. लतीफ ने कहा कि इन दोनों में से किसी एक को वनडे विश्व कप 2027 का हिस्सा जरूर होना चाहिए.

रोहित और विराट के अगले विश्व कप खेलने की संभावना पर आईएएनएस से बात करते हुए राशिद लतीफ ने कहा, "अभी 2026 पूरा बाकी है. हमें देखना होगा कि कितने वनडे मैच निर्धारित हैं और उनमें से कितने वे खेलेंगे, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों को जरूर टीम में होना चाहिए. वनडे क्रिकेट एक लंबा प्रारूप है. अगर रोहित और विराट नहीं तो कम से कम एक को जरूर टीम का हिस्सा होना चाहिए. कभी-कभी आपके पास खिलाड़ी उपलब्ध होते हैं, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया जा सकता. जायसवाल को मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी जगह कोई और खेल रहा है. फिर अचानक, साई सुदर्शन जैसा कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है. केएल राहुल भी मौके के हकदार हैं. विचार करने के लिए कई कारक हैं. लेकिन अगर दोनों को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना संभव नहीं है, तो कम से कम एक को जरूर शामिल किया जाना चाहिए."

लतीफ ने कहा, "रोहित और विराट दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं. मैच का रुख बदल सकते हैं. आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे देख लीजिए. इतने लंबे ब्रेक के बाद वापसी करते हुए दोनों ने टीम को शानदार जीत दिलायी. पहले दो मैचों में विराट ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन तीसरे मैच में अपनी क्लास दिखायी. क्लास हमेशा के लिए होती है. रोनाल्डो अभी भी खेल रहे हैं, मेसी भी खेल रहे हैं. रोहित और विराट भारत के रोनाल्डो और मेसी हैं."

रोहित और विराट टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं. उनकी योजना 2027 का वनडे विश्व कप खेलने की है. इसी उम्मीद में दोनों वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में रोहित और विराट फ्लॉप रहे. इससे उनके विश्व कप खेलने को लेकर सवाल उठने लगे थे. लेकिन रोहित ने दूसरे वनडे में अर्धशतक और तीसरे वनडे में शतक लगाया. वहीं विराट ने तीसरे वनडे में अर्धशतक लगाते हुए रोहित के साथ शतकीय साझेदारी की. दोनों की फॉर्म और फिटनेस देख अगले विश्व कप में उनके खेलने की संभावना जरूर बढ़ गई है.

Published at : 06 Nov 2025 06:46 AM (IST)
PAKISTAN Rashid Latif VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIA
