शाहीन अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए वनडे कप्तान बन गए हैं. उन्होंने मोहम्मद रिजवान की जगह ली है, जो लगभग एक साल तक पाक टीम के कप्तान बने रहे. अभी तक रिजवान कप्तानी छिनने के झटके से उबर नहीं पाए होंगे, तभी पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने रिजवान के सिर एक और बॉम्ब फोड़ दिया है. लतीफ ने हैरतअंगेज दावा करके कहा है कि फिलिस्तीन का समर्थन करने के चक्कर में रिजवान कप्तानी से हाथ धो बैठे.

फिलिस्तीन का समर्थन पड़ा भारी?

राशिद लतीफ ने मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाए जाने पर कहा, "उन्होंने फिलिस्तीन का झण्डा क्या उठा लिया, तो क्या उन्हें कप्तानी से हटा दिया जाएगा. ऐसा माइंडसेट बन रहा है कि आप इस्लामिक देश में गैर-इस्लामिक क्रिकेट कप्तान बनाएंगे."

ड्रेसिंग रूम में इस्लामिक कल्चर

राशिद लतीफ ने यह भी दावा किया कि इस फैसले के पीछे माइक हेसन का हाथ है. उन्होंने कहा कि हेड कोच माइक हेसन को ड्रेसिंग रूम के अंदर धार्मिक गतिविधियां पसंद नहीं थीं.

पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर ने आगे कहा, "इस फैसले के पीछे माइक हेसन का ही हाथ है, है न? उन्हें ड्रेसिंग रूम में यह कल्चर पसंद नहीं है. उनकी 5-6 लोगों की टीम है, ड्रेसिंग रूम से आखिर ऐसी संस्कृति को कैसे रोका जा सकता है. इंजमाम उल हक, सईद अनवर और जब सकलैन मुश्ताक जब टीम में थे, हमें इन चीजों से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा."

तीन फॉर्मेट तीन अलग-अलग कप्तान

पाकिस्तान के पास अब तीन अलग-अलग फॉर्मेट में तीन अलग कप्तान हैं. टेस्ट टीम की कप्तानी शान मसूद कर रहे हैं, जो फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में व्यसस्त हैं. वहीं शाहीन अफरीदी वनडे टीम के नए कप्तान बने हैं और टी20 टीम की कमान सलमान आगा के पास है.

यह भी पढ़ें:

वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच