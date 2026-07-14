पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भारत दौरे पर करते थे ड्रग तस्करी? पूर्व अधिकारी के दावों से मचा बवाल
पूर्व अधिकारी ने दावा किया है कि भारत दौरे पर पाकिस्तानी खिलाड़ी, उनके अधिकारी और अन्य स्टाफ के लोग ड्रग की तस्करी करते थे, जिसका पैसा भारत में आतंकवाद फैलाने में किया गया.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी RVS Mani ने दावा किया है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भारत दौरे पर ड्रग तस्करी करते थे, उन्होंने शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ के नाम भी लिए जिन्हें इसके आरोप में पकड़ा भी जा चुका था. तब PCB ने अख्तर पर 2 साल और आसिफ पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया था. अधिकारी का कहना है कि वह खुद के सेवन के लिए नहीं बल्कि तस्करी के लिए अपने साथ ड्रग लाते थे. उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेटर्स समेत अधिकारियों पर भी ड्रग तस्करी का आरोप लगाया.
आरवीएस मणि ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि मुंबई हमले के नैरेटिव को हिन्दू आतंकवाद के तौर पर पेश करने की योजना थी. उन्होंने कहा अगर मुंबई पुलिस के अधिकारी तुकाराम ओंबले ने अजमल कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा होता तो इसे हिन्दू द्वारा किया गया हमला बताया जाता, उन्होंने कहा कि अजमल ने हाथ में कलावा पहना हुआ था.
🚨 BIG REVELATION: Pakistani cricketers, delegation members & players like Shoaib Akhtar & Mohammad Asif used to traffic drugs into India on every tour.— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) July 14, 2026
In one reported case, they panicked and self-confessed. Their coach Bob Woolmer, who called out the trafficking, DIED under… pic.twitter.com/9NAnR4dIkj
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अधिकारी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया आतंकवादी हमले की 30 प्रतिशत फंडिंग ड्रग तस्करी के पैसे से हुई. उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी है. उन्होंने बॉब वूल्मर की मौत का भी जिक्र किया, जिनकी 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान रहस्यमयी मौत हुई थी. वह अपने होटल में मृत पाए गए थे. शुरूआती जांच में सामने आया था कि वूल्मर की गला घोंटकर ह्त्या की गई है, लेकिन जांच के बाद जमैका पुलिस ने इसे दिल का दौरा या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हुई मौत बताया.
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