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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअब IPL में होगी युवराज सिंह की एंट्री, इस टीम के बनेंगे 'कोच'; जानें किस फ्रेंचाइजी में होंगे शामिल

अब IPL में होगी युवराज सिंह की एंट्री, इस टीम के बनेंगे 'कोच'; जानें किस फ्रेंचाइजी में होंगे शामिल

IPL से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है. पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह उस टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल होने वाले हैं, जिसने अभी तक एक भी बार खिताब नहीं जीता है. सौरव गांगुली उस टीम के हेड कोच होंगे.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Jun 2026 04:53 PM (IST)
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ में शामिल होने जा रहे हैं. फ्रेंचाइजी सौरव गांगुली को हेड कोच के रूप में नियुक्त करेगी. DC के सह मालिक JSW IPL 2027 से 2 साल के लिए टीम का कंट्रोल लेने वाले हैं. बता दें कि DC उन टीमों में शामिल है, जिसने अभी तक एक भी बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब नहीं जीता है.

पहली बार होगा जब युवराज सिंह IPL में किसी टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होंगे. लीग से जुड़े सूत्रों के अनुसार वह दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग कोच बनेंगे, जो पर्सनल लेवल पर शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह को तैयार करने में मदद कर चुके हैं. रिपोर्ट के अनुसार युवी का कोचिंग स्टाइल कई फ्रेंचाइजियों को पसंद आया है. अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल की सफलता ने इसे साबित किया है. युवी चाहेंगे कि बतौर बैटिंग कोच वह दिल्ली कैपिटल्स को उनके पहले IPL खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाएं.

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युवराज सिंह को लेकर सूत्र ने क्या कहा

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सूत्र ने कहा, "युवराज सिंह जैसा दिग्गज डगआउट में कौन नहीं चाहेगा? उनके साथ खेल चुके आशीष नेहरा, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान आईपीएल में कोचिंग कर चुके हैं, युवराज शायद थोड़ी लेट शामिल हो रहे हों. लेकिन उन्होंने युवा खिलाड़ियों को तैयार करने और इस रोल में काफी समय बिताया है." 

बता दें कि अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स का IPL 2026 में सफर अच्छा नहीं रहा था, टीम ने 14 में से 7 मैच जीते और 7 हारे थे. हेड कोच हेमंग बदानी के कई फैसलों की आलोचना हुई थी.

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युवराज सिंह का क्रिकेट करियर

युवराज सिंह ने भारत के लिए 40 टेस्ट, 304 वनडे और 58 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें क्रमश 1900, 8701 और 1177 रन बनाए. टेस्ट में उनके नाम 3 और वनडे में 14 शतक हैं. IPL की बात करें तो पहले सीजन से लेकर 2019 तक उन्होंने अलग-अलग 6 टीमों के लिए 132 मैच खेले. जिसमें 2750 रन बनाए और 36 विकेट लिए. 2015 में वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे, इस सीजन उन्होंने 13 पारियों में 248 रन बनाए थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Jun 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Yuvraj Singh IPL IPL News INDIAN PREMIER LEAGUE Delhi Capitals Coach IPL 2027
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