'कुछ लोग ऐसे होते...' हनुमान अंश देख हैरान हुए वीरेंद्र सहवाग, शेयर किया वीडियो

वीरेंद्र सहवाग ने हनुमान अंश की तारीफ़ करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. ये फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है, जिसने बॉक्स ऑफिस की कमाई से भी लोगों को हैरान किया है. रिपोर्ट के अनुसार 27 दिन में फिल्म कलेक्शन 60 करोड़ से पार हो चुका है. पूर्व क्रिकेटर ने फिल्म की तारीफ़ करते हुए अपने अनुभव भी बताए हैं.

वीरेंद्र सहवाग ने वीडियो में कहा, "सीता राम. कुछ अनुभव, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपके पास बता पाने के लिए शब्द नहीं होते. उनके बारे में आप जितना भी बताओ, आप न्याय नहीं कर सकते. मेरे पुराने करीबी लोग नीम करौली बाबा जी के बहुत पुराने भक्त हैं. करीब 10 साल पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे महाराज जी के और उनकी लीलाओं के बारे में बताया था. तब से मैं उनके बारे में पढता और सुनता आ रहा हूं. महाराज के लिए एक गजब का आकर्षण रहा है. महाराज जी का व्यक्तित्व, करुणा, कृपा और अपने भक्तों के जीवन में जो वह बदलाव लाए हैं, वो दर्शाता है कि महाराज जी क्या थे."

सहवाग ने आगे कहा, "उन्होंने बिना बताए, जताए वह व्यक्ति को उसके सच्चेपन से मिला देते थे. और सबसे बड़ी बात ये है कि महाराज जी की कृपा और और उनकी लीलाएं उनके शरीर छोड़ने के 53 साल बाद भी उनके भक्तों के जीवन में दिखाई देती है. मैंने कुछ दिन पहले महाराज जी के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश देखी. उन्हें एक फिल्म के जरिए बता पाना मुश्किल है. ये फिल्म बहुत खूबसूरती से बनाई गई. बहुत अच्छी लिखी है. ये महाराज जी को बहुत सुंदर ट्रिब्यूट है."

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उन्होंने एक फोटो साझा करते हुए कहा, "इस दृश्य ने मुझे बहुत छुआ. महाराज जी के गले में सांप हैं और एक भक्त कहता है 'आप तो शिव हैं, बिल्कुल भोले' और महाराज जी कहते हैं 'भोले तो तुम हो, आखें वही देखती हैं जो मन में होता है.' बस यही तो महाराज जी थे."

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