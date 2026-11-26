वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के दम पर इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा. उन्होंने भारत के लिए टी20 में डेब्यू किया, लेकिन अभी उन्हें नियमित तौर पर प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही है. मैनेजमेंट ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन को प्राथमिकता दे रहा है. एशिया कप राइजिंग स्टार्स में 204 रनों की पारी खेलने के बाद वैभव एक बार फिर चर्चा में हैं. भारत के पूर्व कप्तान और 1983 विश्व कप विजेता कृष्णमाचारी श्रीकांत ने युवा बल्लेबाज को संभालने के तरीके को लेकर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को एक कड़ा संदेश दिया है.

श्रीकांत मानते हैं कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को कुछ कड़े फैसले लेने चाहिए और 15 वर्षीय इस खिलाड़ी को सीनियर राष्ट्रीय टीम में और अधिक मौके देने चाहिए. वैभव ने भारत के लिए 10 टी20 मैच खेले हैं. प्लेइंग 11 में नियमित तौर पर उन्हें जगह नहीं मिल पा रही है.

श्रीकांत मानते ​​है कि टीम प्रबंधन को इस युवा खिलाड़ी पर अधिक भरोसा दिखाना चाहिए. रिपोर्ट के अनुसार अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए उन्होंने वैभव को 'तैयार करने' (ग्रूमिंग) के नाम पर टीम से बाहर रखने की रणनीति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे. उन्हें तुरंत बिहार का कप्तान बना दिया गया था. वह दलीप ट्रॉफी में उप-कप्तान थे. उन्होंने और ईशान किशन ने मिलकर खिताब जीता था. उन्हें उस स्तर तक प्रमोट किया गया है. लेकिन गौतम इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं."

उन्होंने सवाल उठाया कि लगातार अच्छा करने के बाद भी उन्हें लगातार क्यों नहीं खिलाया जा रहा. उन्होंने कहा, "टीम मैनेजमेंट के अनुसार उसे अभी तैयार होने की जरूरत है, और उसे मौके नहीं दे रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ, यह लड़का अपना ही खेल खेल रहा है. गौतम गंभीर, आप कहते हैं कि यह आपके हाथ में नहीं है और ऐसी ही बातें करते हैं. देखो, वो किस तरह शॉट मारता है. दूसरा कोई इस तरह नहीं मार सकता. बस इसे ही देख लीजिए."

'गेल-डिविलियर्स भी ऐसे नहीं खेलते थे'

पूर्व कप्तान ने आगे कहा, "यह क्या है? क्या आपने कभी किसी को इस तरह से गेंद को हिट करते देखा है? जो वो शॉट खेलता है उसे देखिए. उसके पास हर तरह के शॉट्स हैं, हर रेंज में. यह अलग ही लेवल है. ऐसा तो 'बुक क्रिकेट' में भी नहीं होता. मैंने पहले कभी ऐसे शॉट्स नहीं देखे. आखिर यह लड़का कौन है? यह किस पीढ़ी से आता है? इसके पास इतनी ताकत और टाइमिंग की समझ कहां से आती है? मैंने किसी टीम में किसी को इस तरह से खेलते नहीं देखा है. यहां तक कि डिविलियर्स और क्रिस गेल भी इस तरह से नहीं खेलते थे."

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