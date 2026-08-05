जहीर खान ने खरीदी टीम, 4 बार की चैंपियन टीम के बने सह-मालिक

भारत के पूर्व क्रिकेटर जहीर खान ने बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है. वो लंका प्रीमियर में 'एंकर जाफना किंग्स' फ्रेंचाइजी में हिस्सेदारी खरीदकर टीम के सह-मालिक बन गए हैं. दरअसल इस टीम को पहले 'जाफना किंग्स' के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब स्टॉकहोम स्थित 'एंकर स्पोर्ट्स एबी' ग्रुप ने इसका अधिग्रहण कर लिया है. 4 अगस्त को डील ऑफिशियल होने के बाद टीम का नाम बदल कर 'एंकर जाफना किंग्स' कर दिया गया.

एंकर स्पोर्ट्स के मालिक नागेंद्र सिद्दौतम के साथ मिलकर जहीर खान इस फ्रेंचाइजी के नए मालिक बने हैं. यह पहली टी20 फ्रेंचाइजी नहीं है जिसका अधिग्रहण 'एंकर स्पोर्ट्स ग्रुप' ने किया है. इससे पहले वह यूरोपीयन टी20 प्रीमियर लीग में एंटवर्प एंकर्स और कनाडा सुपर 60 लीग में वैंकूवर एंकर्स की पुरुष और महिला, दोनों टीमों का मालिकाना हक प्राप्त कर चुकी है.

पीयूष चावला भी लंका प्रीमियर लीग में जाफना किंग्स के लिए खेले हैं. भारत के इस दिग्गज लेग-स्पिनर को सिर्फ 2 मैच खेलने का अवसर मिल, जिनमें उन्होंने 2 विकेट चटकाए हैं.

LPL की सबसे सफल टीम

एंकर जाफना किंग्स, LPL की सबसे सफल टीम है जो 4 बार की चैंपियन है. इस लीग की शुरुआत साल 2020 में हुई थी, लेकिन 2025 में इसका आयोजन नहीं किया गया था. अब तक खेले गए 5 सीजन में चार बार जाफना की टीम ने खिताब जीता है.

LPL 2026 की बात करें तो एंकर जाफना किंग्स प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी है. उसने 8 मैचों में 5 जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में टॉप करते हुए सीधे क्वालीफायर 1 में जगह बनाई है. क्वालीफायर 1 में उसका सामना गाले जायंट्स से होगा. इस मुकाबले का विजेता डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगा, जो 8 अगस्त को कोलंबो में खेला जाना है.

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डील पर क्या बोले जहीर खान

लंका प्रीमियर लीग में एंकर जाफना किंग्स का सह-मालिक बनने के बाद जहीर खान ने कहा, "श्रीलंका से आने वाले गेंदबाजी टैलेंट की काबिलियत और विविधता की मैंने हमेशा तारीफ की है. यह एक ऐसा देश है जहां मैं गया हूं, खेला हूं और यहां की बहुत अच्छी यादें मेरे साथ जुड़ी हैं. अब एक सह-मालिक के तौर पर श्रीलंका क्रिकेट से जुड़ने पर बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूं. एंकर जाफना किंग्स के साथ काम करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं."

जहीर खान ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर नहीं हैं, जिन्होंने कोई फ्रेंचाइजी खरीदी है. इससे पहले राहुल द्रविड ने यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग में डबलिन गार्जियंस, सचिन तेंदुलकर ने नेशनल क्रिकेट लीग में शिकागो स्टार्स, युवराज सिंह ने श्रीलंका प्रीमियर लीग में कोलंबो सुपरस्टार्स स्ट्राइकर्स और अबू धाबी टी10 में न्यूयॉर्क की टीम खरीदी.

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