भारत-पाकिस्तान एशिया कप विवाद प्रतिदिन नया मोड़ ले रहा है. पहले 'हैंडशेक विवाद' और फाइनल मैच के बाद एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी (ACC Chairman Mohsin Naqvi) एशिया कप ट्रॉफी ही अपने साथ ले गए थे. क्रिकेट से जुड़ी जानी-मानी हस्तियों ने टीम इंडिया का समर्थन किया है, लेकिन पूर्व क्रिकेटर सैयद किरमानी ने मॉडर्न क्रिकेट में नैतिक पतन के लिए भारत को जिम्मेदार बताया है.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सैयद किरमानी ने कहा कि वो खेल भावना की कमी महसूस होने से निराश हैं. उन्होंने कहा कि क्रिकेट के खेल में अब कोई सज्जनता दिखाई नहीं दे रही है.

सैयद किरमानी ने कहा, "मैदान पर बहुत असभ्य और अहंकारी भाव देखे गए. मुझे विदेश में रह रहे अपने दोस्तों की बातें सुनकर बहुत शर्म महसूस होती है. उन्होंने कहा कि हमारा समय अलग हुआ करता था, हम सज्जन स्वभाव से खेला करते थे. एशिया कप में जो कुछ हुआ वह बहुत खराब है. ये उनके शब्द हैं."

भारत-पाकिस्तान की राइवलरी पर बोले

सैयद किरमानी ने इस विषय पर भी बयान दिया कि उनके दिनों में भारत-पाकिस्तान राइवलरी किस तरह की हुआ करती थी. उन्होंने कहा, "उन दिनों क्रिकेटर के रूप में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच भाईचारा हुआ करता था. पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत आते थे, हम वहां जाते थे, आदर सत्कार, प्यार का भाव हुआ करता था. पार्टियों में खिलाड़ियों के परिवारों से मिला करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं बचा है. हमारे समय और इस दौर की तुलना करें तो मौजूदा समय मुझे बहुत निराश करता है."

सैयद किरमानी विकेटकीपर बल्लेबाज रहे और 1976-1986 तक भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 88 टेस्ट खेले, जिनमें उनके नाम 2759 रन हैं. वहीं 49 वनडे मैचों में उन्होंने केवल 373 रन बनाए थे.

