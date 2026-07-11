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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्यों किसी भी सीरीज से पहले संजय बांगड़ के साथ प्रैक्टिस करते हैं विराट कोहली? खुद दिया इसका जवाब

क्यों किसी भी सीरीज से पहले संजय बांगड़ के साथ प्रैक्टिस करते हैं विराट कोहली? खुद दिया इसका जवाब

Sanjay Bangar on Virat Kohli Practice: भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़ ने बताया है कि कैसे विराट कोहली ट्रेनिंग के दौरान छोटी से छोटी गलती को दूर करने का प्रयास करते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 11 Jul 2026 04:13 PM (IST)
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भारतीय टीम अच्छी यादों के साथ यूके टूर को अलविदा कहना चाहती है, तो अब वनडे सीरीज से आखिरी उम्मीद बची है. भारत और इंग्लैंड की 3 मैचों की वनडे सीरीज 14 जुलाई-19 जुलाई तक खेली जाएगी. इस वनडे सीरीज में विराट कोहली भी खेलते नजर आएंगे. इसी बीच पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़ ने विराट कोहली के कड़े अभ्यास का सीक्रेट बताया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच रह चुके संजय बांगर ने बताया कि इंग्लैंड सीरीज की तैयारी के लिए विराट कोहली ने कितने असाधारण प्रयास किए हैं. बताते चलें कि विराट इस साल जनवरी के बाद टीम इंडिया की जर्सी में नहीं दिखे हैं. चोट के चलते वो अफगानिस्तान के साथ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे.

क्यों संजय बांगड़ के साथ करते हैं अभ्यास?

संजय बांगड़ कहते हैं कि लगभग हर बड़ी सीरीज से पहले विराट कोहली उनसे संपर्क करते हैं और बल्लेबाजी सेशन शेड्यूल करते हैं. पूर्व क्रिकेटर बांगड़ का कहना है कि विराट लगातार 2-3 घंटे तक अभ्यास करते हुए अपनी बल्लेबाजी में छोटी से छोटी कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं. वो तक तक अभ्यास करते हैं, जब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिल जाती.

विराट कोहली बहुत असाधारण...

द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो पर बातचीत के दौरान संजय बांगड़ ने कहा, "जब आप इंग्लैंड जाते हैं, तो 2 चीज सबसे ज्यादा मायने रखती हैं. पहला यह कि आप स्विंग को कैसे खेलते हैं और दूसरा यह कि आप कितनी लेट बॉल को खेल सकते हैं. चूंकि विराट के लिए 2014 का टूर अच्छा नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने 2017-18 टूर से पहले बहुत असाधारण अभ्यास किया था."

सुबह 6 बजे...

बांगड़ ने बताया कि वो और विराट कोहली सुबह 6 या 6:30 तक मुंबई के ग्राउंड पर पहुंच जाते थे, जिससे ड्यू के सहारे इंग्लैंड जैसी कंडीशन में अभ्यास कर सकें. उन्होंने कहा कि समय ज्यादा बीत जाता तो वे पिच पर ज्यादा पानी डालते, जिससे गेंद हरकत करने लगती थी.

पूर्व बल्लेबाजी कोच के अनुसार विराट कोहली खूब सारा अभ्यास किया करते थे और उनकी यह मेहनत रंग लाई. 2017-18 के इंग्लैंड टूर पर विराट ने 5 टेस्ट मैचों में 59.30 के शानदार औसत से 593 रन बनाए और 2 शतक भी लगाए थे. वो टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. वनडे सीरीज में भी विराट ने 63.67 के औसत से रन बनाए थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Jul 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
India Vs England Sanjay Bangar VIRAT KOHLI IND VS ENG
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