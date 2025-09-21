हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैचों पर सरकार का फैसला सही या गलत? दिग्गज ने बड़ा बयान देकर चौंकाया

India Pakistan Asia Cup: एशिया कप टूर्नामेंट जब शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले से भारत-पाकिस्तान मैच विवादों में रहा है. अब एक दिग्गज क्रिकेटर ने भारत-पाक मैच पर भारत सरकार की नीति को सही बतया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Sep 2025 05:24 PM (IST)

एशिया कप 2025 टूर्नामेंट जब शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले से भारत-पाकिस्तान मैच विवादों में रहा है. उससे पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर नई नीति भी लागू की थी. अब भारत के दिग्गज विकेटकीपर खिलाड़ी किरन मोरे ने भारत सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स में खेलने को जरूरी बताया.

भारत सरकार का फैसला सही...

पूर्व क्रिकेटर किरन मोरे ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, "भारत बनाम पाकिस्तान मैच की बहुत लोगों ने जमकर आलोचना की है. अगर ये कोई द्विपक्षीय सीरीज होती तो इसे मुद्दा कहा जाता., लेकिन यह एशिया कप है, आपको इन मैचों में खेलना जरूरी है. इसलिए मैं सरकार के फैसले को सही मानता हूं."

इसी साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की धर्म पूछकर हत्या कर दी गई थी. उसके बाद भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक रिश्तों में तनाव बढ़ गया था. ऐसे में जब एशिया कप शेड्यूल में भारत-पाकिस्तान मैच को देख भारतीय फैंस भड़क उठे थे. इसके बावजूद किरन मोरे ने बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स में भारत बनाम पाकिस्तान मैचों पर भारत सरकार के फैसले को सही ठहराया है.

भारत-पाक मैच पर हो चुका है विवाद

जब ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने के बाद भारतीय खियालड़ियों ने पाक प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आरोप लगाया कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने टॉस के समय पाक कप्तान सलमान से कहा था कि वो सूर्यकुमार यादव से हाथ ना मिलाएं. PCB ने निरंतर पायक्रॉफ्ट को हटाए जाने की मांग की थी, यहां तक कि उसने UAE के साथ मैच को बॉयकॉट करने की ठान ली थी. हालांकि पायक्रॉफ्ट के साथ मीटिंग के बाद पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में खेल जारी रखने के लिए राजी हो गई थी.

IND vs PAK: आज बारिश में धुल जाएगा भारत और पाकिस्तान का मैच? दुबई के मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 21 Sep 2025 05:24 PM (IST)
India Vs Pakistan Asia Cup IND VS PAK Asia Cup 2025
