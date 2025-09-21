एशिया कप 2025 टूर्नामेंट जब शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले से भारत-पाकिस्तान मैच विवादों में रहा है. उससे पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर नई नीति भी लागू की थी. अब भारत के दिग्गज विकेटकीपर खिलाड़ी किरन मोरे ने भारत सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स में खेलने को जरूरी बताया.

भारत सरकार का फैसला सही...

पूर्व क्रिकेटर किरन मोरे ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, "भारत बनाम पाकिस्तान मैच की बहुत लोगों ने जमकर आलोचना की है. अगर ये कोई द्विपक्षीय सीरीज होती तो इसे मुद्दा कहा जाता., लेकिन यह एशिया कप है, आपको इन मैचों में खेलना जरूरी है. इसलिए मैं सरकार के फैसले को सही मानता हूं."

इसी साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की धर्म पूछकर हत्या कर दी गई थी. उसके बाद भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक रिश्तों में तनाव बढ़ गया था. ऐसे में जब एशिया कप शेड्यूल में भारत-पाकिस्तान मैच को देख भारतीय फैंस भड़क उठे थे. इसके बावजूद किरन मोरे ने बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स में भारत बनाम पाकिस्तान मैचों पर भारत सरकार के फैसले को सही ठहराया है.

भारत-पाक मैच पर हो चुका है विवाद

जब ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने के बाद भारतीय खियालड़ियों ने पाक प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आरोप लगाया कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने टॉस के समय पाक कप्तान सलमान से कहा था कि वो सूर्यकुमार यादव से हाथ ना मिलाएं. PCB ने निरंतर पायक्रॉफ्ट को हटाए जाने की मांग की थी, यहां तक कि उसने UAE के साथ मैच को बॉयकॉट करने की ठान ली थी. हालांकि पायक्रॉफ्ट के साथ मीटिंग के बाद पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में खेल जारी रखने के लिए राजी हो गई थी.

