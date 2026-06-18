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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'सचिन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी की तुलना...', पूर्व भारतीय कप्तान का बड़ा बयान; सुनकर चौंक जाएंगे आप

'सचिन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी की तुलना...', पूर्व भारतीय कप्तान का बड़ा बयान; सुनकर चौंक जाएंगे आप

Vaibhav Sooryavanshi Sachin Tendulkar Comparison: वैभव सूर्यवंशी की तुलना कई लोग सचिन तेंदुलकर से करने लगे हैं. वैभव भारत के लिए इंटरनेशनल खेलने वाले सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी बनने की दहलीज पर है.

Reported By : शिवम |  Updated at : 18 Jun 2026 03:28 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी ऐसा नाम है जो अभी क्रिकेट जगत पर छाया हुआ है. वह आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की नेशनल टीम में चुने गए हैं. वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे छोटी उम्र के खिलाड़ी बनने की दहलीज पर हैं. ये रिकॉर्ड अभी तक सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था. वैभव अभी 15 साल के हैं. वैभव की तुलना कई लोग सचिन से करने लगे हैं, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान का मानना है कि ये तुलना बंद कर देनी चाहिए.

पीटीआई से बात करते हुए भारत के पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने लोगों से अपील की है कि सचिन तेंदुलकर और वैभव सूर्यवंशी की तुलना न करें. उन्होंने सचिन को क्रिकेट का भगवान बताया और वैभव को भगवन का बेटा.

उन्होंने कहा, "चलिए अब सचिन और वैभव सूर्यवंशी की तुलना न करें. बात यहीं खत्म करते हैं. क्रिकेट के भगवान हैं सचिन और मेरा मानना ​​है कि यह लड़का, वैभव सूर्यवंशी, भगवान का बेटा. इसे ऐसे ही रहने दें. मैं उन 2 खिलाड़ियों की तुलना करने में विश्वास नहीं रखता, जो अलग-अलग दौरे में खेले हों. इसलिए सचिन की तुलना किसी से न करें. सचिन, सचिन हैं. उनके आस पास कोई नहीं पहुंच सकता. सचिन और वैभव सूर्यवंशी की तुलना करने का कोई मतलब नहीं है."

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'वह टिककर भी खेल सकते हैं'

उन्होंने आगे कहा, "वैभव सूर्यवंशी का IPL और T20 क्रिकेट में प्रदर्शन शानदार रहा है. U-19 क्रिकेट में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है. उनके शॉट खेलने की क्षमता अद्भुत है. जिस तरह वो शॉट खेलते हैं, उनकी कलाई की रफ्तार, बैट की रफ्तार और बैट स्विंग कमाल का है. मुझे यह भी लगता है कि उनका दिमाग बहुत स्थिर है. अगर गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेली उनकी पारी देखें तो जब उनकी टीम दबाव में थी, तब वे क्रीज पर डटे रहे और शानदार पारी खेली. उनमें रन बनाने और खेल पर हावी होने की भूख है, जो बात मुझे उनकी सबसे अच्छी लगती है. वह क्रीज पर टिककर भी खेल सकते हैं."

यह भी पढ़ें- टीम इंडिया फाइनल में पहुंची, अब वैभव सूर्यवंशी की टीम की किससे होगी टक्कर? जानिए ट्राई नेशन सीरीज का पूरा गणित

पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने आगे कहा, "मेरे अनुसार वैभव सूर्यवंशी का भविष्य उज्जवल है. उनकी तुलना किसी से नहीं की जाए. जैसे वह हैं, उन्हें रहने दें. जैसा उनका खेलने का स्वाभाव है, उसी तरह उन्हें आगे बढ़ने दें, जैसे वह खेलना चाहते हैं. हमें बस चाहिए कि उनका हौसला बढ़ाएं."

वैभव सूर्यवंशी अभी इंडिया ए स्क्वॉड के साथ श्रीलंका दौरे पर हैं, जहां ट्राई नेशन सीरीज खेली जा रही है. टीम इंडिया फाइनल में अपनी जगह कंफर्म कर चुकी है, अब फाइनल भिड़ंत 21 जून को होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 18 Jun 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Indian Cricketer Krishnamachari Srikkanth INDIAN CRICKET TEAM Vaibhav Sooryavanshi
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