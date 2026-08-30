'ऐसे भी लोग होते हैं...', संजू सैमसन पर ये क्या कह गए सूर्यकुमार यादव

भारतीय टी20 टीम के कप्तान रह चुके सूर्यकुमार यादव ने संजू सैमसन को लेकर एक दिलचस्प बात बताई है. उन्होंने बताया कि टीम से बाहर किए जाने के बाद संजू का रिएक्शन कैसा था. सूर्या के मुताबिक, संजू ने इस मुश्किल परिस्थिति में जिस तरह का रवैया दिखाया, उसने उन्हें काफी प्रभावित किया. संजू सैमसन भारतीय टी20 टीम का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने कई मौकों पर अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है. हालांकि, टीम कॉम्बिनेशन और उपलब्ध विकल्पों के चलते उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर भी बैठना पड़ा है. ऐसे ही एक मौके का जिक्र करते हुए सूर्यकुमार यादव ने संजू के रिएक्शन के बारे में बताया.

उन्होंने कहा कि संजू ने टीम से बाहर होने के बावजूद किसी तरह की नाराजगी नहीं दिखाई. सूर्यकुमार ने संजू की सोच की तारीफ करते हुए कहा कि हर खिलाड़ी के लिए टीम से बाहर होना आसान नहीं होता. खासकर तब, जब वह लगातार खेलने की उम्मीद कर रहा हो. इसके बावजूद संजू ने जिस तरह स्थिति को संभाला, वह काबिल-ए-तारीफ था.

'ऐसे भी लोग होते हैं…'

सूर्यकुमार यादव ने संजू सैमसन के इसी रवैये का जिक्र करते हुए कहा, "उन्होंने कहा कि मुझे जब भी उनकी जरूरत होगी, वे वहां मौजूद रहेंगे. ऐसे तैयारी करेंगे जैसे वह मैच में खेलने वाले हैं. यह सुनकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था. ऐसे भी लोग होते हैं लाइफ में.'

उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूर्यकुमार संजू के व्यवहार से काफी प्रभावित हुए थे. टीम में जगह न मिलने के बावजूद सकारात्मक रहना और टीम के फैसले का सम्मान करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता. सूर्या ने यह भी संकेत दिया कि टीम के अंदर खिलाड़ियों के बीच आपसी समझ और एक-दूसरे का समर्थन काफी महत्वपूर्ण है. किसी खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में जगह मिले या नहीं, टीम के हित को सबसे ऊपर रखना जरूरी है.

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संजू के लिए कही बड़ी बात

सूर्यकुमार के बयान से यह भी साफ होता है कि संजू सैमसन टीम के भीतर सम्मान हासिल कर चुके हैं. एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी बल्लेबाजी क्षमता के अलावा उनका रवैया भी काफी मायने रखता है. टी20 क्रिकेट में प्लेइंग इलेवन का चयन हमेशा आसान नहीं होता. टीम मैनेजमेंट को परिस्थितियों, विरोधी टीम और मौजूदा फॉर्म के आधार पर कई कड़े फैसले लेने पड़ते हैं. ऐसे में किसी खिलाड़ी का बाहर बैठना क्रिकेट का हिस्सा है.

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