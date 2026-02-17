हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगावस्कर-कपिल देव के बाद Imran khan के सपोर्ट में उतरे सौरव गांगुली, 'दादा' ने जो कहा वो आपको जानना चाहिए

गावस्कर-कपिल देव के बाद Imran khan के सपोर्ट में उतरे सौरव गांगुली, 'दादा' ने जो कहा वो आपको जानना चाहिए

Sourav Ganguly on Imran Khan: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी इमरान खान के सपोर्ट में उतर आए हैं. उनसे पहले 14 पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान सरकार को पत्र लिख चुके हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Feb 2026 10:57 PM (IST)
Preferred Sources

Imran Khan News: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी इमरान खान के सपोर्ट में उतर आए हैं. इमरान खान भ्रष्टाचार और कई अन्य आरोपों में जेल की सजा काट रहे हैं. पिछले दिनों ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जेल में इमरान खान के साथ कच व्यवहार नहीं हो रहा है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य भी खराब हुआ है. इसी बीच सौरव गांगुली ने कहा है कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान का ख्याल रखा जाना चाहिए और उन्हें पर्याप्त सम्मान भी मिलना चाहिए.

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों के 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को पत्र लिख कर आग्रह किया था कि जेल में इमरान खान के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएं. उसके बाद सौरव गांगुली का बयान सामने आया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार सौरव गांगुली ने 14 पूर्व कप्तानों द्वारा लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देकर कहा, "उन्होंने सही काम किया है. मुझे उम्मीद है कि उन्हें पर्याप्त मेडिकल सेवाएं प्रदान की जाएंगी और उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सकेगा. उन्होंने पहले पाक क्रिकेट टीम के कप्तान और फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पाकिस्तान को विश्व में खास स्थान दिलाया है. इसलिए उनका ख्याल रखा जाना चाहिए, मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूं."

 

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल ने याचिका दायर की थी, जिसपर भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर, कपिल देव, नासिर हुसैन और क्लाइव लॉयड जैसे महान क्रिकेटरों के हस्ताक्षर मौजूद हैं. इस याचिका का भारतीय फैंस ने जमकर विरोध किया है और अब इमरान के सपोर्ट में आकर सौरव गांगुली भी आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं.

सुनील गावस्कर जता चुके हैं नाराजगी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भी इमरान खान की हालत पर नाराजगी जता चुके हैं. उन्होंने कहा, "उनके साथ जो भी किया जा रहा है, वह बहुत भयानक है. हम उन दिनों से दोस्त हैं, जब वो वोरसेस्टरशायर टीम में बतौर विदेशी खिलाड़ी क्वालीफाई करना चाहते थे.

इमरान खान के समर्थकों का कहना है कि उन्हें परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा. उन्होंने यह भी कहा कि इमरान की दाईं आंख की 85 प्रतिशत रोशनी जा चुकी है.

यह भी पढ़ें:

सुपर-8 में कब किससे होगा भारत का मुकाबला? इस दिन जिम्बाब्वे से भिड़ेगी टीम इंडिया; देखें पूरा शेड्यूल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 17 Feb 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly Imran Khan News Imran Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
गावस्कर-कपिल देव के बाद Imran khan के सपोर्ट में उतरे सौरव गांगुली, 'दादा' ने जो कहा वो आपको जानना चाहिए
गावस्कर-कपिल देव के बाद इमरान खान के सपोर्ट में उतरे सौरव गांगुली, 'दादा' ने जो कहा वो आपको जानना चाहिए
क्रिकेट
NEP vs SCO Highlights: जाते-जाते बड़ा खेल कर गई नेपाल, दीपेन्द्र सिंह एरी के तूफान में उड़ी स्कॉटलैंड, 7 विकेट से जीता मैच
जाते-जाते बड़ा खेल कर गई नेपाल, दीपेन्द्र सिंह एरी के तूफान में उड़ी स्कॉटलैंड, 7 विकेट से जीता मैच
क्रिकेट
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
क्रिकेट
सुपर-8 में कब किससे होगा भारत का मुकाबला? इस दिन जिम्बाब्वे से भिड़ेगी टीम इंडिया; देखें पूरा शेड्यूल
सुपर-8 में कब किससे होगा भारत का मुकाबला? इस दिन जिम्बाब्वे से भिड़ेगी टीम इंडिया; पूरा शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: वायरल हुआ Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी का कार्ड, डेट्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
'Mardaani 3’ को पिता के नजरिए से बनाया: Abhiraj Minawala
T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सऊदी अरब में दिखा रमजान का चांद, 18 फरवरी से पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
सऊदी अरब में दिखा चांद, 18 फरवरी से रमजान के पाक महीने की शुरुआत, जानें भारत में कब रखा जाएगा पहला रोजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: 'घूसखोर पंडत' के बाद अब 'Yadav Ji Ki Love Story' का विरोध, रिलीज पर रोक की मांग
यूपी: 'घूसखोर पंडत' के बाद अब 'Yadav Ji Ki Love Story' का विरोध, रिलीज पर रोक की मांग
क्रिकेट
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
साख बचाने उतरीं स्कॉटलैंड-नेपाल में जबरदस्त टक्कर, डेथ ओवरों में गेंदबाजों ने बरपाया कहर, NEP को 171 का लक्ष्य
बॉलीवुड
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
विश्व
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री; युनूस सरकार में निभा चुके ये जिम्मेदारी
कौन हैं बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान? जिन्हें टेक्नौक्रेट कोटा से कैबिनेट में मिली एंट्री
इंडिया
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
लाइफस्टाइल
ये 10 आदतें बताती है कि आप खुद को कम आंक रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने बताएं Low Self-Respect के संकेत
ये 10 आदतें बताती है कि आप खुद को कम आंक रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने बताएं Low Self-Respect के संकेत
ट्रेंडिंग
11 महीने बाद फिर मां बनी सीमा हैदर! निजी अस्पताल में दिया छठे बच्चे को जन्म, यूजर्स ने ले लिए मजे
11 महीने बाद फिर मां बनी सीमा हैदर! निजी अस्पताल में दिया छठे बच्चे को जन्म, यूजर्स ने ले लिए मजे
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget