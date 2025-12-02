IND vs SA दूसरे ODI से पहले आई दुखद खबर, पूर्व क्रिकेटर की अचानक मौत से क्रिकेट जगत में पसरा मातम
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे बुधवार को रायपुर में खेला जाना है. इससे पहले मंगलवार को क्रिकेट जगत से एक दुखद खबर आई, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनकी मौत उनके अपार्टमेंट में हुई, हालांकि अभी मौत का कारण पता नहीं चल पाया है.
रॉबिन स्मिथ के परिवार ने उनकी मौत की खबर की पुष्टि की. वह 1992 वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम का हिस्सा थे. इंग्लैंड क्रिकेट ने स्मिथ को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड में हर कोई रॉबिन स्मिथ के निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी है. इंग्लैंड और हैम्पशायर के एक महान खिलाड़ी. रेस्ट इन पीस."
Everyone at the England & Wales Cricket Board is deeply saddened to hear of the passing of Robin Smith.— England Cricket (@englandcricket) December 2, 2025
An England and Hampshire legend.
Rest in peace, Judge ❤
इंग्लिश मीडिया के अनुसार रॉबिन स्मिथ की मौत उनके अपार्टमेंट में हुई. अभी जो खबर सामने आई है, उसके अनुसार वह बीमार नहीं थे. उनकी अचानक हुई मौत से सभी हैरान और सदमे में हैं. अभी मौत का कारण पता नहीं चल पाया है.
रॉबिन स्मिथ ने 1988 से 1996 के बीच कुल 133 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें साढ़े 6 हजार से अधिक रन बनाए. वह एक बड़े बल्लेबाज माने जाते थे, जिन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 13 शतक और 43 अर्धशतक लगाए.
RIP Judge … My hero x— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 2, 2025
रॉबिन स्मिथ ने इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट मैचों की 112 पारियों में 4236 रन बनाए. उनका टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर 175 का था. टेस्ट में उन्होंने 9 शतक और 28 अर्धशतक जड़े.
रॉबिन ने 71 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 2419 रन बनाए. इस फॉर्मेट में उन्होंने 4 शतक और 15 अर्धशतक लगाए. वनडे में रॉबिन स्मिथ का सर्वाधिक स्कोर 167 का है. उनके आंकड़े बताते हैं कि वह कितने महान बल्लेबाज थे.
