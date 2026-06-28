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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर हटाए जाएंगे, ये दिग्गज बनेगा हेड कोच; श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने पर हुई भविष्यवाणी

गौतम गंभीर हटाए जाएंगे, ये दिग्गज बनेगा हेड कोच; श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने पर हुई भविष्यवाणी

Michael Vaughan Prediction Team India Coach: इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर ने श्रेयस अय्यर के टी20 कप्तान बनने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कोच को लेकर भी बयान दिया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 28 Jun 2026 04:42 PM (IST)
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क्रिकेट में ऐसा रोज-रोज नहीं होता है, जब उस कप्तान को चंद महीनों बाद टीम से निकाल दिया जाए, जिसके अंडर टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीता हो. यह हाल ही में भारत में हुआ है, क्योंकि सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर नए टी20 कप्तान बन गए हैं. इस पर इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर माइकल वॉन ने प्रतिक्रिया देकर कहा है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब उन्हें श्रेयस के नए टी20 कप्तान बनने की जानकारी मिली तो उन्हें लगा कि रिकी पोंटिंग भारतीय टीम के कोच बनने वाले हैं.

अजिंक्य रहाणे के यूट्यूब चैनल पर माइकल वॉन ने कहा, "जब मैंने यह सुना तो मुझे लगा कि रिकी पोंटिंग टीम इंडिया के कोच होंगे, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी गजब है. वो बहुत अच्छे कप्तान हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं और यह बताता है कि भारतीय क्रिकेट में कितनी गहराई मजबूती है, खासतौर पर टी20 क्रिकेट में. ऐसा शायद ही किसी दूसरे देश में होता हो, जहां उस कप्तान को ड्रॉप कर दिया जाए, जो हाल ही में आपको टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताकर लाया हो."

अय्यर-पोंटिंग का गजब तालमेल

श्रेयस अय्यर और रिकी पोंटिंग की जोड़ी कमाल करती आई है. साल 2020 में अय्यर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे और कोच रिकी पोंटिंग थे, उस सीजन दिल्ली टीम IPL के फाइनल में पहुंची थी. उसके बाद 2025 सीजन में रिकी पोंटिंग और श्रेयस अय्यर की जोड़ी दोबारा साथ आई, लेकिन इस बार दोनों पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा थे. 2025 सीजन में पंजाब की टीम फाइनल तक पहुंची और 2026 सीजन में भी पंजाब टीम प्लेऑफ तक पहुंची.

कप्तान अय्यर की खराब शुरुआत

बतौर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के सफर की शरुआत खराब रही है. बीते शुक्रवार अय्यर की कप्तानी में भारत को आयरलैंड के खिलाफ 34 रनों से हार मिली थी. यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहला मौका था जब आयरलैंड को टीम इंडिया पर जीत मिली थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 Jun 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
India National Cricket Team Ricky Ponting SHREYAS IYER MICHAEL VAUGHAN
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