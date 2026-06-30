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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबेन स्टोक्स की रिटायरमेंट पर इमोशनल हुए युवराज सिंह, दिया दिल छू लेने वाला बयान, कहा- क्रिकेट आपको...

बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट पर इमोशनल हुए युवराज सिंह, दिया दिल छू लेने वाला बयान, कहा- क्रिकेट आपको...

Yuvraj Singh Reaction Ben Stokes Retirement: भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट पर दिल छू लेने वाला मैसेज शेयर किया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 30 Jun 2026 04:19 PM (IST)
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इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है. पूरे क्रिकेट जगत ने स्टोक्स को जीवन के अगले सफर के लिए शुभकामनाएं भेजी. इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराह सिंह ने बेन स्टोक्स के लिए दिल छू लेने वाला मैसेज शेयर किया है. युवराज ने दुनिया को याद दिलाया कि कैसे बेन स्टोक्स ने निजी जीवन में आई दिक्कतों के बावजूद अपने देश का नाम गर्व से ऊंचा किया.

बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन रिटायरमेंट की पुष्टि की थी. उन्होंने इंग्लैंड टीम का कप्तान रहते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा है. अपने ऐतिहासिक करियर में बेन स्टोक्स ने 11,321 रन बनाने के अलावा 352 विकेट भी लिए. उनका नाम इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडर खिलाड़ियों में लिया जाएगा.

युवराज का दिल छू लेने वाला मैसेज

युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा - मैं जानता हूं कि उच्चतम स्तर पर होना और अगले दिन सबसे निचले स्तर का अहसास कैसा होता है. कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई ट्रॉफी नहीं, बल्कि वापस उठने की काबिलियत ही अच्छे को महान से अलग करता है. 15 साल, 2 वर्ल्ड कप ट्रॉफी, एक कप्तान जिसने अपने साथियों को याद दिलाया कि कुछ भी असंभव नहीं है. यह खेल आपको याद रखेगा. जीवन के नए अध्याय के लिए शुभकामनाएं."

जीते 2 वर्ल्ड कप

बेन स्टोक्स ने अपने ऐतिहासिक करियर में 2 वर्ल्ड कप जीते. उन्होंने 2019 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 84 रन बनाए और इंग्लैंड को विश्व विजेता बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के लिए 2022 का टी20 वर्ल्ड कप जीता. इस बार भी फाइनल में उन्होंने मैच जिताऊ पारी खेली और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 52 रन बनाकर नाबाद लौटे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Jun 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Yuvraj Singh Ben Stokes Ben Stokes Retirement
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