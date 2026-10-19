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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकोलकाता भगदड़ पर छलका सौरव गांगुली का दर्द, पूर्व क्रिकेटर हुए भावुक

कोलकाता भगदड़ पर छलका सौरव गांगुली का दर्द, पूर्व क्रिकेटर हुए भावुक

उत्तरी कोलकाता (चोरबागान) में शनिवार को हुए एक दर्दनाक हादसे में 19 लोगों की जान चली गई. 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस हादसे के बारे में बात करते हुए पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली इमोशनल हो गए.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Oct 2026 03:56 PM (IST)
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उत्तरी कोलकाता के मशहूर चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. इसमें 19 लोगों की जान चली गई. 25 से अधिक लोग घायल हो गए, कई अस्पताल में भर्ती हैं. टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने हादसे पर दुख जताया है. वह इस बारे में बोलते हुए काफी भावुक नजर आए.

रिपोर्ट के अनुसार चोरबागान पूजा पंडाल में शनिवार को भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लोग आते जा रहे थे. इस बीच वहां अफरा तफरी मच गई. वहां संकरी जगह थी, जिस वजह से हालात और खराब हो गए. इस हादसे में 19 लोगों की जान चली गई, कई घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

सौरव गांगुली इस हादसे पर बात करते हुए भावुक नजर आए. मीडिया से बात करते हुए गांगुली ने कहा, "ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद. आप लोगों ने देखा है, मतलब इतने लोग मर गए. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है."

कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल भगदड़ हादसे के बाद रविवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी. इस हादसे पर पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने भी दुख व्यक्त किया था. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "कोलकाता भगदड़ में लोगों की जान जाने की खबर से बहुत दुख हुआ है. जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Oct 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly Kolkata Stampede
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