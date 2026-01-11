भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच वडोदरा में खेला गया. इस मैच के दौरान हिन्दी भाषा को लेकर कमेंटेटर्स के बीच बहस हो गई. दरअसल पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर पहले वनडे मैच के दौरान हिन्दी कमेंट्री पेनल का हिस्सा थे. कमेंट्री करते हुए उन्होंने हिन्दी को भारत की राष्ट्र भाषा कहा, जिसपर बवाल मच गया है.

हिन्दी है राष्ट्रभाषा, कमेंटेटर की बात पर बवाल

यह मामला मैच के 13वें ओवर का है, जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी. उस ओवर में वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन केएल राहुल उनके पेस से खुश नहीं थे. वरुण आरोन भी हिन्दी कमेंट्री पेनल का हिस्सा थे, जिन्होंने बताया कि राहुल और सुंदर ने तमिल भाषा में बात की. आरोन ने बताया कि केएल राहुल कह रहे थे कि सुंदर किसी मीडियम पेस गेंदबाज जितनी गति से बॉलिंग कर रहे हैं.

कमेंट्री करते हुए वरुण आरोन ने एक सवाल पूछा कि क्या वाशिंगटन सुंदर तमिल भाषा बेहतर समझते हैं. इसी बीच संजय बांगर ने कहा कि भारत के दक्षिणी राज्य क्षेत्रीय भाषाओं पर अधिक ध्यान देते हैं. बांगर ने साथ ही कहा कि हिन्दी भी बहुत महत्व रखती है और वह राष्ट्रभाषा है.

संजय बांगर के इस कमेन्ट को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. हिन्दी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, लेकिन बहुत लोगों ने गलत फैक्ट रखने के लिए संजय बांगर को जमकर ट्रोल किया.

भारत ने 4 विकेट से जीता पहला वनडे

भारत और न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच वडोदरा में खेला गया. भारतीय टीम ने टॉस जीता और कीवी टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 300 रन बनाए. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 49 ओवरों में 4 विकेट से मैच जीता. विराट कोहली ने 93 रन बनाए, वहीं कप्तान शुभमन गिल ने भी 56 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली.

