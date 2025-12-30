2007 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत के हाथों हारने के 2 साल बाद पाक टीम एक बार फिर फाइनल में थी. 2009 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर इतिहास रचा था. पाकिस्तान पहली बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बना था, लेकिन उसके बाद विश्व विजेता टीम के साथ जो चीटिंग हुई, उसका राज सईद अजमल ने खोला था.

सईद अजमल ने इसी साल एक मीडिया इंटरेक्शन में बताया था कि कैसे 2009 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विजेता टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 25-25 लाख रुपये का चेक दिया था, लेकिन चेक बाउंस होने के कारण किसी को एक पैसा तक नहीं मिला.

पाकिस्तान का प्रधानमंत्री निकला चोर

एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर गेस्ट बनकर आए सईद अजमल ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा, "हम जब 2009 टी20 वर्ल्ड कप जीतकर वापस लौटे, तो हमें ज्यादा पैसा नहीं मिला. क्योंकि हम उसके बाद श्रीलंका का दौरा करने वाले थे. पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हमें आमंत्रित किया और प्रत्येक खिलाड़ी को 25-25 लाख रुपये का चेक दिया. हम खुश थे, क्योंकि ये उन दिनों बहुत ज्यादा रकम हुआ करती थी. मगर चेक बाउंस हो गया."

अजमल ने चौंकते हुए कहा कि सरकार का चेक भी बाउंस हो सकता है. खिलाड़ियों से कहा गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इस मामले को संभालेंगे, लेकिन चेयरमैन ने साफ इनकार कर दिया. PCB चेयरमैन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस काम को प्रधानमंत्री ही हैंडल करेंगे. अजमल ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वही पैसा मिला, जो ICC से आया था.

🚨 Saeed Ajmal takes on PCB and Pakistan Govt 🚨



"When we returned home after winning the T20 World Cup in 2009. Then the Prime Minister invited us and gave a cheque of PKR 25 lakh to each player. However, the cheque bounced. In the end, the only money we got was from the ICC." pic.twitter.com/J2tjf0XT40 — Richard Kettleborough (@RichKettle07) December 30, 2025

2009 के बाद पाकिस्तान कभी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है. हालांकि उसने 2022 में फाइनल तक का सफर तय किया था. 2022 के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था.

यह भी पढ़ें:

रोहित शर्मा के साथ शाई होप ओपनर, 2025 की वनडे टीम ऑफ द ईयर; एक से बढ़कर एक खूंखार खिलाड़ी टीम में शामिल