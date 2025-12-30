हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटधोखेबाज निकला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, वर्ल्ड कप जीतने पर खिलाड़ियों को 25 लाख का चेक, फिर जो हुआ...

T20 World Cup 2009 Winner: 2009 का टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था, लेकिन उस ऐतिहासिक जीत के बाद पाक टीम के साथ अपने ही देश में धोखा हो गया था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Dec 2025 11:06 PM (IST)
2007 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत के हाथों हारने के 2 साल बाद पाक टीम एक बार फिर फाइनल में थी. 2009 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर इतिहास रचा था. पाकिस्तान पहली बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बना था, लेकिन उसके बाद विश्व विजेता टीम के साथ जो चीटिंग हुई, उसका राज सईद अजमल ने खोला था.

सईद अजमल ने इसी साल एक मीडिया इंटरेक्शन में बताया था कि कैसे 2009 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विजेता टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 25-25 लाख रुपये का चेक दिया था, लेकिन चेक बाउंस होने के कारण किसी को एक पैसा तक नहीं मिला.

पाकिस्तान का प्रधानमंत्री निकला चोर

एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर गेस्ट बनकर आए सईद अजमल ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा, "हम जब 2009 टी20 वर्ल्ड कप जीतकर वापस लौटे, तो हमें ज्यादा पैसा नहीं मिला. क्योंकि हम उसके बाद श्रीलंका का दौरा करने वाले थे. पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हमें आमंत्रित किया और प्रत्येक खिलाड़ी को 25-25 लाख रुपये का चेक दिया. हम खुश थे, क्योंकि ये उन दिनों बहुत ज्यादा रकम हुआ करती थी. मगर चेक बाउंस हो गया."

अजमल ने चौंकते हुए कहा कि सरकार का चेक भी बाउंस हो सकता है. खिलाड़ियों से कहा गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इस मामले को संभालेंगे, लेकिन चेयरमैन ने साफ इनकार कर दिया. PCB चेयरमैन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस काम को प्रधानमंत्री ही हैंडल करेंगे. अजमल ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वही पैसा मिला, जो ICC से आया था.

2009 के बाद पाकिस्तान कभी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है. हालांकि उसने 2022 में फाइनल तक का सफर तय किया था. 2022 के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 30 Dec 2025 11:06 PM (IST)
Saeed Ajmal PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2009 T20 World Cup
