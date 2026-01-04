न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने शनिवार को टीम का ऐलान कर दिया है. पिछले मैच में शतक लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में नहीं चुना गया. कप्तान शुभमन गिल की वापसी हुई और उपकप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर को चुना गया. बोर्ड ने बताया कि अय्यर बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा फिटनेस क्लीयरेंस के बाद ही खेल सकेंगे. पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ गायकवाड़ की जगह नितीश कुमार रेड्डी को टीम में चुनने से नाखुश हैं.

पूर्व क्रिकेटर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम के चयन पर सवाल उठाए. खासकर ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर और नितीश कुमार रेड्डी को चुने जाने पर. यूट्यूब वीडियो में अपनी राय देते हुए उन्होंने कहा कि नितीश को चुने जाने का कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा. खासकर तब जब टीम में पहले ही कई अनुभवी ऑलराउंडर हैं. उनके अनुसार गायकवाड़ को जब भी मौका मिला, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें टीम से बाहर करना दुर्भाग्यपूर्ण है.

बद्रीनाथ ने क्या कहा?

उन्होंने कहा, "रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में 2 ऑलराउंडर हैं, उनके साथ नीतीश कुमार रेड्डी भी टीम में हैं. मुझे नहीं पता कि वह टीम में क्यों हैं. वह टीम में क्यों नहीं है और नीतीश कुमार रेड्डी टीम में क्यों हैं? इसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है. बाकी टीम सिलेक्शन उम्मीद के मुताबिक थे और बहुत अच्छे हैं. एकमात्र चिंता ऋतुराज गायकवाड़ की जगह नीतीश कुमार रेड्डी का सिलेक्शन है."

ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछली वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 105 रनों की शानदार पारी खेली थी, जो उनकी आखिरी ओडीआई पारी थी. तीसरे मैच में उनकी बल्लेबाज नहीं आई थी. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तराखंड के खिलाफ भी शतक (124) जड़ा था.

माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में नितीश कुमार रेड्डी को चुना गया है. बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि, "हार्दिक पांड्या को BCCI COE ने एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने की इजाज़त नहीं दी है, और आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है."

भारत का वनडे स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल.