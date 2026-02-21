हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK: सेमीफाइनल में टीम इंडिया को हराएगा पाकिस्तान, दावे पर मुंह छुपाकर हंसने लगा पाकिस्तानी दिग्गज; देखें वीडियो

IND vs PAK: सेमीफाइनल में टीम इंडिया को हराएगा पाकिस्तान, दावे पर मुंह छुपाकर हंसने लगा पाकिस्तानी दिग्गज; देखें वीडियो

IND vs PAK T20 World Cup: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत को हराएगा. यह दावा पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने किया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Feb 2026 11:05 PM (IST)
Preferred Sources

India vs Pakistan T20 World Cup: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत को हराएगा. टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच ही नहीं पाएगी. पाकिस्तान की ओर से ऐसे बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. पहले मोहम्मद आमिर और अब पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ का कहना है कि सेमीफाइनल में भारत-पाक टक्कर फिर से होने वाली है.

हाल ही में मोहम्मद आमिर ने एक पाकिस्तानी चैनल पर चर्चा करते हुए कहा था कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में ही नहीं पहुंच पाएगी. उसके ग्रुप से वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका अंतिम-4 में जाएंगे.

भारत-पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच होगा

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के काफी चांस हैं और सेमीफाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान मैच हो सकता है. आपको याद दिला दें कि ग्रुप मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से रौंद डाला था.

राशिद लतीफ ने जैसे हि कहा कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान, भारत को हराने वाला है. उनका इंटरव्यू ले रहे नौमान नियाज भी हंसने लगे. उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हार नहीं देख सकते हैं.

राशिद लतीफ के अनुसार सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम भारत को हराएगी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नौमान नियाज ने मजाकिया लहजे में कहा "वो (भारतीय खिलाड़ी) आंखें बंद कर लेंगे, या फिर आंखों पर पट्टी बांध लेंगे. खुदा का खौफ करें राशिद भाई."

नौमान नियाज ने तो यह तक कह दिया कि राशिद लतीफ बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं. यह सुनने पर खुद राशिद लतीफ भी अपना मुंह छिपाकर हंसते हुए नजर आए.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 21 Feb 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Rashid Latif India Vs Pakistan Match IND VS PAK T20 World Cup Super-8
और पढ़ें
Embed widget