सेमीफाइनल में टीम इंडिया को हराएगा पाकिस्तान, दावे पर मुंह छुपाकर हंसने लगा पाकिस्तानी दिग्गज

India vs Pakistan T20 World Cup: पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत को हराएगा. टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच ही नहीं पाएगी. पाकिस्तान की ओर से ऐसे बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. पहले मोहम्मद आमिर और अब पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ का कहना है कि सेमीफाइनल में भारत-पाक टक्कर फिर से होने वाली है.

हाल ही में मोहम्मद आमिर ने एक पाकिस्तानी चैनल पर चर्चा करते हुए कहा था कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में ही नहीं पहुंच पाएगी. उसके ग्रुप से वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका अंतिम-4 में जाएंगे.

भारत-पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच होगा

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के काफी चांस हैं और सेमीफाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान मैच हो सकता है. आपको याद दिला दें कि ग्रुप मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रनों से रौंद डाला था.

राशिद लतीफ ने जैसे हि कहा कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान, भारत को हराने वाला है. उनका इंटरव्यू ले रहे नौमान नियाज भी हंसने लगे. उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हार नहीं देख सकते हैं.

राशिद लतीफ के अनुसार सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम भारत को हराएगी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नौमान नियाज ने मजाकिया लहजे में कहा "वो (भारतीय खिलाड़ी) आंखें बंद कर लेंगे, या फिर आंखों पर पट्टी बांध लेंगे. खुदा का खौफ करें राशिद भाई."

नौमान नियाज ने तो यह तक कह दिया कि राशिद लतीफ बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं. यह सुनने पर खुद राशिद लतीफ भी अपना मुंह छिपाकर हंसते हुए नजर आए.

राशिद लतीफ़: “अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से हुआ, तो इस बार हम ही जीतेंगे।”



नौमान नियाज़: “क्या भारतीय आँखें बंद करके खेलेंगे, या फिर आँखों पर पट्टी बाँधकर? खुदा का खौफ करे राशिद भाई!” 😂😂😂😂 pic.twitter.com/YYHa6KgDYo — Ocean Jain (@ocjain4) February 21, 2026

यह भी पढ़ें:

NZ vs PAK Match Abandoned: बारिश की भेंट चढ़ा सुपर-8 का पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच, एक्शन को तरसी फैंस की आंखें, एक भी गेंद का नहीं हुआ खेल