महिला वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भारतीय क्रिकेट में छाई शोक की लहर! सड़क हादसे में पूर्व क्रिकेटर की मौत
आज महिला विश्व कप (ICC Women's World Cup Final 2025) का खिताबी मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगा. इस बीच भारतीय क्रिकेट जगत से एक दुखद खबर सामने आई, पूर्व क्रिकेटर की सड़क हादसे में मौत हो गई.
भारतीय क्रिकेट के लिए आज बड़ा दिन है, हरमनप्रीत कौर एंड टीम अपने पहले वर्ल्ड कप खिताब के लिए फाइनल में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी. इस बीच भारतीय क्रिकेट जगत से एक दुखद खबर सामने आई, पूर्व क्रिकेटर राजेश बानिक का सड़क हादसे में निधन हो गया है. वह भारतीय टीम के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं.
राजेश बानिक 40 साल के थे, उनकी मौत पश्चिम त्रिपुरा के आनंदानगर में हुई. राजेश के निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है. राजेश इरफ़ान पठान, अंबाती रायुडू जैसे खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं. त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सुब्रता डे ने राजेश बानिक के निधन पर शोक व्यक्त किया.
सड़क हादसे में क्रिकेटर की मौत
मीडिया रिपोर्ट्स में अधिकारीयों के हवाले से बताया गया कि सड़क हादसे में राजेश बुरी तरह घायल हो गए थे, इसके बाद उन्हें अगरतला स्थित जीबीपी अस्पताल में एडमिट किया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. वह त्रिपुरा के लिए रणजी ट्रॉफी में भी खेले थे.
रिपोर्ट में त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सुब्रता डे के हवाले से बताया गया, 'बहुत दुखद है कि हमने एक टैलेंटेड क्रिकेटर और अंडर-16 क्रिकेट टीम के सिलेक्टर को खो दिया. हम हैरान हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें. वह हमारे सबसे शानदार ऑलराउंडर्स में से एक रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनमें वो काबिलियत थी कि वो टैलेंटेड युवा खिलाड़ियों को आसानी से पहचान लेते थे. यही कारण था कि उन्हें प्रदेश की अंडर-16 टीम का चयनकर्ता बनाया गया था.'
40 वर्षीय राजेश बानिक ने अपने क्रिकेट करियर में 42 फर्स्ट क्लास मैचों में 1469 रन बनाए थे, उनके नाम 2 विकेट भी थे. इसके आलावा उन्होंने लिस्ट ए के 24 मैच खेले, जिनमें 378 रन बनाएं और 8 विकेट लिए. उन्होंने 18 टी20 मैचों में 203 रन बनाए. उन्होंने अपना आखिरी मैच रणजी ट्रॉफी का 2018 में खेला था, जो ओडिशा के खिलाफ था.
Source: IOCL