न्यूजीलैंड के खिलाफ BCCI द्वारा चुने गए भारतीय स्क्वाड में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी वापसी नहीं कर पाए हैं. इस पर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने नाराजगी व्यक्त की और चयन समिति के काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पठान ने कहा कि शमी को आखिर कब तक अपनी फिटनेस साबित करनी होगी और उन्हें नजरंदाज किया जाना समझ से परे है.

अगली वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में तेज गेंदबाजी विकल्प के तौर पर मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा का चयन हुआ है. शमी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, अब इरफान पठान उनके समर्थन में उतर आए हैं.

शमी की काबिलियत...

अपने यूट्यूब चैनल पर इरफान पठान ने कहा, "सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र मोहम्मद शमी हैं, उनका भविष्य क्या है? वो कोई ऐसा नाम नहीं हैं, जो कल आए हों कुछ मैच खेलकर बाहर चले गए हों. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 450-500 विकेट लिए हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है. अगर आप 400 विकेट ले चुके हों, ड्रॉप हो जाएं और फिर भी फिटनेस पर सवाल खड़े होने लगें. क्रिकेट के खेल में सबको खुद को साबित करना होता है, लेकिन मोहम्मद शमी की काबिलियत पर शक करना सही नहीं है."

चयन समिति पर साधा निशाना

इरफान पठान ने आगे कहा कि चोट से वापसी के बाद मोहम्मद शमी 200 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं, इतने ओवर फिटनेस साबित करने के लिए काफी होते हैं. पठान ने कहा, "उन्हें इससे ज्यादा और क्या साबित करने की जरूरत है. अब भी शमी को अगर अपनी फिटनेस साबित करने की जरूरत है, यह तो केवल चयन समिति ही जानती है कि वो क्या सोच रही है."

न्यूजीलैंड ODI सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (फिटनेस मंजूरी के अधीन), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल

