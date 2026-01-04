हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहम्मद शमी न्यूजीलैंड ODI सीरीज से बाहर, तो पूर्व क्रिकेटर ने अजीत अगरकर से पूछा कठिन सवाल; कही बड़ी बात

मोहम्मद शमी न्यूजीलैंड ODI सीरीज से बाहर, तो पूर्व क्रिकेटर ने अजीत अगरकर से पूछा कठिन सवाल; कही बड़ी बात

India ODI Squad For New Zealand 2026: भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने मोहम्मद शमी के टीम इंडिया से बाहर होने पर सवाल उठाए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 Jan 2026 07:50 PM (IST)
Preferred Sources

न्यूजीलैंड के खिलाफ BCCI द्वारा चुने गए भारतीय स्क्वाड में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी वापसी नहीं कर पाए हैं. इस पर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने नाराजगी व्यक्त की और चयन समिति के काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पठान ने कहा कि शमी को आखिर कब तक अपनी फिटनेस साबित करनी होगी और उन्हें नजरंदाज किया जाना समझ से परे है.

अगली वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में तेज गेंदबाजी विकल्प के तौर पर मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा का चयन हुआ है. शमी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, अब इरफान पठान उनके समर्थन में उतर आए हैं.

शमी की काबिलियत...

अपने यूट्यूब चैनल पर इरफान पठान ने कहा, "सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र मोहम्मद शमी हैं, उनका भविष्य क्या है? वो कोई ऐसा नाम नहीं हैं, जो कल आए हों कुछ मैच खेलकर बाहर चले गए हों. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 450-500 विकेट लिए हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है. अगर आप 400 विकेट ले चुके हों, ड्रॉप हो जाएं और फिर भी फिटनेस पर सवाल खड़े होने लगें. क्रिकेट के खेल में सबको खुद को साबित करना होता है, लेकिन मोहम्मद शमी की काबिलियत पर शक करना सही नहीं है."

चयन समिति पर साधा निशाना

इरफान पठान ने आगे कहा कि चोट से वापसी के बाद मोहम्मद शमी 200 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं, इतने ओवर फिटनेस साबित करने के लिए काफी होते हैं. पठान ने कहा, "उन्हें इससे ज्यादा और क्या साबित करने की जरूरत है. अब भी शमी को अगर अपनी फिटनेस साबित करने की जरूरत है, यह तो केवल चयन समिति ही जानती है कि वो क्या सोच रही है."

न्यूजीलैंड ODI सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (फिटनेस मंजूरी के अधीन), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल

यह भी पढ़ें:

AUS vs ENG 5th Test: 138 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया ऐसा, सिडनी टेस्ट की पिच देखकर भड़के स्टीव स्मिथ

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 04 Jan 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
Irfan Pathan India Squad INDIA VS NEW ZEALAND MOHAMMED SHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिका का मादुरो पर एक्शन, वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप की नजर, दुनिया में टेंशन, लेकिन भारत को हो सकता है अरबों का फायदा!
अमेरिका का मादुरो पर एक्शन, दुनियाभर में टेंशन, लेकिन भारत को हो सकता है अरबों का फायदा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
AUS vs ENG 5th Test: 138 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया ऐसा, सिडनी टेस्ट की पिच देखकर भड़के स्टीव स्मिथ
138 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया ऐसा, सिडनी टेस्ट की पिच देखकर भड़के स्टीव स्मिथ
विश्व
‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’, वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:😍25 साल बाद कभी खुशी कभी ग़म 2 से साथ कारन जोहर का धमाकेदार कमबैक! (04.01.2026)
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी Film, Industry छोड़ने से पहले अंतिम दहाड़
BMC Election 2026: BMC का घमासान, फिर हिंदू मुसलमान? | Congress | BJP | Maharashtra Politics
Anupamaa: 🤔Bharti-Varun के आने से चॉल में आई खुशियां, वही दोस्त Rajni ने दिखाया अपना रंग #sbs
BMC Election 2026: BMC चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का अपना-अपना दांव | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका का मादुरो पर एक्शन, वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप की नजर, दुनिया में टेंशन, लेकिन भारत को हो सकता है अरबों का फायदा!
अमेरिका का मादुरो पर एक्शन, दुनियाभर में टेंशन, लेकिन भारत को हो सकता है अरबों का फायदा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
AUS vs ENG 5th Test: 138 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया ऐसा, सिडनी टेस्ट की पिच देखकर भड़के स्टीव स्मिथ
138 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया ऐसा, सिडनी टेस्ट की पिच देखकर भड़के स्टीव स्मिथ
विश्व
‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’, वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
वेनेजुएला पर अमेरिकी एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
कोई चोरी छुपे चला रहा अफेयर, किसी का रिश्ता है जग जाहिर... जानें किसे डेट कर रहीं ये 7 बॉलीवुड हसीनाएं
कोई चोरी छुपे चला रहा अफेयर, किसी का रिश्ता है जग जाहिर! जानें किसे डेट कर रहीं बॉलीवुड हसीनाएं
विश्व
कम्युनिस्ट पिता ने किया था US के बिजनेसमैन को किडनैप, भाई मादुरो का करीबी... कौन हैं डेल्सी रोड्रिगेज, जिन्हें सौंपी गई वेनेजुएला की पावर?
पिता ने किया था US बिजनेसमैन को किडनैप, कौन हैं रोड्रिगेज, जिन्हें सौंपी गई वेनेजुएला की सत्ता?
यूटिलिटी
फोन में दिख रहे हैं ये साइन तो समझ लो कहीं और से हो रहा कंट्रोल, जानें हैकिंग से बचने के टिप्स
फोन में दिख रहे हैं ये साइन तो समझ लो कहीं और से हो रहा कंट्रोल, जानें हैकिंग से बचने के टिप्स
शिक्षा
12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं पायलट, पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग में कितना आता है खर्चा?
12वीं के बाद कैसे बन सकते हैं पायलट, पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग में कितना आता है खर्चा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget