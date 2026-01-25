भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा (IS Bindra Death News) का रविवार को निधन हो गया. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन जय शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से यह दुख भरी खबर साझा की. 84 वर्ष की उम्र में बिंद्रा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, सोमवार दोपहर लोधी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "भारतीय क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के दिग्गज और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष आईएस बिंद्रा के निधन पर गहरी संवेदनाएं. उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. ॐ शांति."

Deepest condolences on the passing of Mr. I S Bindra, former BCCI president and a stalwart of Indian cricket administration. May his legacy inspire future generations. Om Shanti 🙏 — Jay Shah (@JayShah) January 25, 2026

बताया जा रहा है कि दोपहर का खाना खाने के बाद बिंद्रा की तबीयत बिगड़ने लगी थी. शाम करीब साढ़े 6 बजे उनका निधन हुआ.

आईएस बिंद्रा 1993-1996 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर बने रहे. उससे पहले बिंद्रा ने 1978-2014 तक पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष पद भी संभाला. साल 2015 में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु मोहाली के पीसीए स्टेडियम का नाम बदल कर आईएस बिंद्रा स्टेडियम कर दिया गया था.

माना जाता है कि बिंद्रा और BCCI के एक अन्य पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने 1987 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को दिलाने में बहुत अहम किरदार निभाया था.

