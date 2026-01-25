हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपूर्व BCCI अध्यक्ष के निधन से क्रिकेट जगत में पसरा मातम, ICC चेयरमैन जय शाह ने लिखा इमोशनल पोस्ट

IS Bindra Death News: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का रविवार को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. ICC चेयरमैन जय शाह ने इसकी पुष्टि की है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Jan 2026 11:22 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा (IS Bindra Death News) का रविवार को निधन हो गया. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन जय शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से यह दुख भरी खबर साझा की. 84 वर्ष की उम्र में बिंद्रा इस दुनिया को छोड़कर चले गए, सोमवार दोपहर लोधी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "भारतीय क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के दिग्गज और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष आईएस बिंद्रा के निधन पर गहरी संवेदनाएं. उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. ॐ शांति."

 

बताया जा रहा है कि दोपहर का खाना खाने के बाद बिंद्रा की तबीयत बिगड़ने लगी थी. शाम करीब साढ़े 6 बजे उनका निधन हुआ.

आईएस बिंद्रा 1993-1996 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर बने रहे. उससे पहले बिंद्रा ने 1978-2014 तक पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष पद भी संभाला. साल 2015 में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु मोहाली के पीसीए स्टेडियम का नाम बदल कर आईएस बिंद्रा स्टेडियम कर दिया गया था.

माना जाता है कि बिंद्रा और BCCI के एक अन्य पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने 1987 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को दिलाने में बहुत अहम किरदार निभाया था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Jan 2026 11:09 PM (IST)
BCCI President Jay Shah BCCI IS Bindra IS Bindra Death
