हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान की बोली बोल रहा ये विदेशी कोच, पहले कही भारत विरोधी बात, फिर डिलीट कर दिया सोशल मीडिया पोस्ट

पाकिस्तान की बोली बोल रहा ये विदेशी कोच, पहले कही भारत विरोधी बात, फिर डिलीट कर दिया सोशल मीडिया पोस्ट

T20 World Cup 2026: ICC द्वारा टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर किए जाने पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने एक ट्वीट किया था. जिस पर मचे हंगामे के बाद उन्हें ये डिलीट करना पड़ा.

By : शिवम | Updated at : 26 Jan 2026 05:46 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जेसन गिलेस्पी को अपना वो पोस्ट डिलीट करना पड़ा, जो उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर किए जाने के बाद किया था. गिलेस्पी ने इस पोस्ट को डिलीट करने का कारण भी बताया. बता दें कि गिलेस्पी पाकिस्तान के कोच भी रह चुके हैं. दरअसल कुछ दिन पहले आईसीसी ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया, उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया. ये फैसला तब लिया गया जब बीसीबी अपनी टीम को भारत नहीं भेजने के फैसले पर अड़ा रहा, जबकि आईसीसी के लिए इतने कम समय में शेड्यूल बदलना बहुत मुश्किल था.

बीसीबी की मांग मुस्ताफिज़ुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद आई, तब टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने में एक महीने से भी कम का समय बचा था. बीसीबी अड़ा रहा कि उनके मैच श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए गए तो वह टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगा, आईसीसी द्वारा काफी समझाने के बाद भी बीसीबी नहीं माना. नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया. इसी पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जेसन गिलेस्पी ने अपनी राय देते हुए वो विवादित पोस्ट किया.

पहले ट्वीट, फिर डिलीट

गिलेस्पी ने ट्वीट में लिखा था, "क्या कोई स्पष्टीकरण आईसीसी ने बीसीबी को दिया है कि उनकी टीम भारत से बाहर क्यों नहीं खेल सकती? मुझे याद है भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था, तब आईसीसी ने उन्हें अपने मैच पाकिस्तान से बाहर खेलने की इजाजत दी थी. क्या मतलब है इसका?"

इसके बाद उनके इस पोस्ट पर कई तरह के अपमानजनक कमेंट आने लगे, जिसके बाद उन्हें ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा. एक पाकिस्तानी यूजर्स द्वारा सोशल मीडिया पर पूछे जाने पर जेसन गिलेस्पी ने बताया कि एक साधारण सवाल पूछने पर भी गालियां दी गई, इसलिए उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया.

आईसीसी ने क्यों नहीं बदला बांग्लादेश का शेड्यूल?

भारत की तुलना बांग्लादेश से करना इसलिए भी गलत है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान बीसीसीआई शुरुआत से इस मांग पर अड़ा था कि उनके मैच बाहर किए जाए, जबकि बांग्लादेश पहले भारत में खेलने को तैयार था लेकिन टूर्नामेंट से 3 हफ्ते पहले ऐसी अनुचित मांग करने लगा. कारण कोई भी, लेकिन आईसीसी स्पष्ट कर चुका था कि इतने कम समय में लॉजिस्टिक, होटल बुकिंग आदि को देखते हुए शेड्यूल में बदलाव करना असंभव है. बीसीबी ने सुरक्षा का हवाला दिया, जिसके बाद आइसीसिने वर्ल्ड लेवल की एक एजेंसी से भारत में सुरक्षा खतरे को लेकर आकलन भी करवाया. उसमें सामने आया कि भारत में बांग्लादेश टीम को कोई खतरा नहीं है, जिसके बाद भी बीसीबी अपनी मांग पर अड़ा रहा. आईसीसी को अंत में बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल करना पड़ा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 26 Jan 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
ICC Bangladesh Cricket Team Jason Gillespie T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
महाराष्ट्र
पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, संजय राउत बोले, 'उद्धव ठाकरे की सरकार को...'
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
Advertisement

वीडियोज

Republic Day 2026: Atari-Wagha Border पर भारतीय सेनाओं का जोश एकदम हाई.. | Parade 2026
Attari - Wagah Border: भारतीय सेना का जोश देख, दहशत में पाकिस्तान | Republic Day 2026
DNA रिपोर्ट ने खोले बड़े राज़, पटना में हड़कंप, पिता ने कर दी बड़ी मांग |ABPLIVE
Battle of Galwan Song Review: Arijit–Shreya की आवाज़, Himesh का music और Salman का star power, लेकिन energy missing
Weather Alert: सर्दी ने दिखाया रौद्र रूप, सबसे खतरनाक दौर शुरू! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
महाराष्ट्र
पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, संजय राउत बोले, 'उद्धव ठाकरे की सरकार को...'
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
टेलीविजन
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
ट्रेंडिंग
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
एक साल में कितनी बार करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या है नियम?
एक साल में कितनी बार करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या है नियम?
नौकरी
यंत्र इंडिया लिमिटेड में करीब 4000 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन
यंत्र इंडिया लिमिटेड में करीब 4000 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Embed widget