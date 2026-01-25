असिस्टेंट के लिए जब वाइफ को दिया धोखा, इस खिलाड़ी को तलाक में देने पड़े 300 करोड़ रुपये

Michael Clarke Kyly Boldy Divorce: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क अपने खेल के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे हैं. साल 2012 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सुपर मॉडर काइली बोन्डी से शादी रचाई. ये शादी उस समय खूब चर्चा में रही थी. दोनों को अक्सर मॉडलिंग और क्रिकेट इवेंट में देखा जाता था. क्लार्क और काइली हंसी-खुशी अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन क्लार्क ने जैसे ही क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया चीजें बिगड़ने लगी. बाद में क्लार्क का अपनी असिस्टेंट के साथ अफेयर का मामला जब मीडिया में आया, तब चीजें और भी खराब हो गईं. इस अफेयर के कारण उनकी 8 साल की शादी टूटी गई थी, जिसके कारण उनकी वाइफ काइली बोन्डी से तलाक हो गया था.

माइकल क्लार्क को असिस्टेंट के साथ हुआ अफेयर

माइकल क्लार्क की एक्स वाइफ काइली बोन्डी भी ऑस्ट्रेलिया की एक जानी मानी सेलिब्रेटी हैं. काइली मॉडलिंग के साथ-साथ टीवी प्रजेंटर के तौर पर वो अपने देश में पहचानी जाती हैं. साल 2019 में इन दोनों के बीच टकराव देखने को मिला, जब मीडिया में क्लार्क की उनके असिस्टेंट के साथ अफेयर की खबरें सामने आईं. हद तो तब हो गई जब काइली ने उन्हें रंगे हाथों एक होटल में पकड़ लिया. इस घटना के बाद क्लार्क की शादी टूट गई थी.

साल 2020 में क्लार्क और काइली का तलाक हो गया, लेकिन ये तलाक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को काफी मंहगा पड़ा. साल 2020 में हुए इस तलाक के लिए क्लार्क को एलिमनी के तौर पर काइली को करीब 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर चुकाने पड़े, जो भारतीय करेंसी में करीब 300 करोड़ रुपए होते हैं. क्रिकेट जगत में किसी भी खिलाड़ी का ये सबसे महंगा तलाक माना जाता है. तलाक के बाद क्लार्क की बेटी की कस्टडी काइली को मिली, लेकिन अलग होने के बाद क्लार्क और काइली बेटी के लिए एक-दूसरे से मिलते रहते हैं और अब दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं.

कैसा रहा है माइकल क्लार्क का इंटरनेशनल करियर?

ऑस्ट्रेलिया के लिए माइकल क्लार्क ने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 394 इंटरनेशनल मैचों में खेले हैं. क्लार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 115 टेस्ट मैचों में कुल 8,643 रन बनाए. इस फॉर्मेट में उन्होंने 28 शतक और 27 अर्धशतकीय पारी खेली, टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 329 रन का है. क्लार्क ने 245 वनडे मैच में 7,981 रन बनाए, जिसमें 8 शतक और 58 अर्धशतक लगाए, जबकि 34 टी20 इंटरनेशनल में एक अर्धशतक की मदद से 488 रन बनाए. बता दें कि माइकल क्लार्क की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया 2015 का वनडे वर्ल्ड कप भी जीत चुका है.