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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस टीम ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को बनाया हेड कोच, 2027 वर्ल्ड कप के लिए मिली कमान

इस टीम ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को बनाया हेड कोच, 2027 वर्ल्ड कप के लिए मिली कमान

2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम को नया हेड कोच मिल गया है. पाकिस्तान टीम का गेंदबाजी कोच पद छोड़कर एश्ले नॉफके ने डच टीम को जॉइन कर लिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 23 Sep 2026 01:34 PM (IST)
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2027 वनडे वर्ल्ड कप के आयोजन में केवल एक साल बचा है. उससे पहले नीदरलैंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एश्ले नॉफके को अपना हेड कोच नियुक्त किया है. नॉफके नीदरलैंड्स के व्हाइट बॉल कोच नियुक्त किए गए हैं. उनका लक्ष्य रहेगा कि नीदरलैंड्स अगले वनडे और टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई करे.

एश्ले नॉफके ने नीदरलैंड्स क्रिकेट बोर्ड के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रायन कुक की जगह ली है. 49 वर्षीय एश्ले ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं. उसके बाद उन्होंने कोचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया था. वो न्यूजीलैंड, एशियाई देशों और यूके में भी बतौर कोच काम कर चुके थे.

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पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़ा

कुछ दिन पहले तक एश्ले नॉफके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच बने हुए थे. 16 महीनों तक पाकिस्तान की मेंस टीम में सहायक और गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाने वाले एश्ले नॉफके अब नीदरलैंड्स क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी भूमिका अदा करना चाहेंगे. नॉफके के जाने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी गेंदबाजी कोच की वैकेंसी निकाली है.

नीदरलैंड्स टीम की बात करें तो उसने पहले ही मेंस वर्ल्ड कप क्वालीफायर में जगह पक्की कर ली है. डच टीम ने लीग 2 में टॉप-4 में फिनिश करते हुए मेन क्वालीफायर टूर्नामेंट में जगह पक्की की थी. वह अब भी 2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफिकेशन की रेस में बना हुआ है. 2023 वनडे वर्ल्ड कप को याद करें तो इसी नीदरलैंड्स टीम ने बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका पर चौंकाने वाली जीत दर्ज की थी.

RCB के लिए खेल चुके हैं

एश्ले नॉफके IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए खेल चुके हैं. वो इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे पहले मैच में भी खेले थे. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उस मैच में नॉफके ने 4 ओवर में 40 रन देकर एक विकेट लिया था, जबकि बल्लेबाजी में 10 गेंद खेलकर 9 रन बनाए थे.

नॉफके को कोचिंग में खूब सारा अनुभव है. उन्होंने महिला बिग बैश लीग में ब्रिसबेन हीट के साथ टाइटल जीता है. वो WBBL में दो बार कोच ऑफ द ईयर का अवॉर्ड भी जीत चुके हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 23 Sep 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
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