इस टीम ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को बनाया हेड कोच, 2027 वर्ल्ड कप के लिए मिली कमान

2027 वनडे वर्ल्ड कप के आयोजन में केवल एक साल बचा है. उससे पहले नीदरलैंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एश्ले नॉफके को अपना हेड कोच नियुक्त किया है. नॉफके नीदरलैंड्स के व्हाइट बॉल कोच नियुक्त किए गए हैं. उनका लक्ष्य रहेगा कि नीदरलैंड्स अगले वनडे और टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई करे.

एश्ले नॉफके ने नीदरलैंड्स क्रिकेट बोर्ड के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रायन कुक की जगह ली है. 49 वर्षीय एश्ले ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं. उसके बाद उन्होंने कोचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया था. वो न्यूजीलैंड, एशियाई देशों और यूके में भी बतौर कोच काम कर चुके थे.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़ा

कुछ दिन पहले तक एश्ले नॉफके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच बने हुए थे. 16 महीनों तक पाकिस्तान की मेंस टीम में सहायक और गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाने वाले एश्ले नॉफके अब नीदरलैंड्स क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी भूमिका अदा करना चाहेंगे. नॉफके के जाने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी गेंदबाजी कोच की वैकेंसी निकाली है.

नीदरलैंड्स टीम की बात करें तो उसने पहले ही मेंस वर्ल्ड कप क्वालीफायर में जगह पक्की कर ली है. डच टीम ने लीग 2 में टॉप-4 में फिनिश करते हुए मेन क्वालीफायर टूर्नामेंट में जगह पक्की की थी. वह अब भी 2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफिकेशन की रेस में बना हुआ है. 2023 वनडे वर्ल्ड कप को याद करें तो इसी नीदरलैंड्स टीम ने बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका पर चौंकाने वाली जीत दर्ज की थी.

RCB के लिए खेल चुके हैं

एश्ले नॉफके IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए खेल चुके हैं. वो इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे पहले मैच में भी खेले थे. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उस मैच में नॉफके ने 4 ओवर में 40 रन देकर एक विकेट लिया था, जबकि बल्लेबाजी में 10 गेंद खेलकर 9 रन बनाए थे.

नॉफके को कोचिंग में खूब सारा अनुभव है. उन्होंने महिला बिग बैश लीग में ब्रिसबेन हीट के साथ टाइटल जीता है. वो WBBL में दो बार कोच ऑफ द ईयर का अवॉर्ड भी जीत चुके हैं.

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