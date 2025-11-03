भारतीय टीम ने 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया है. टीम इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. फाइनल में हरमनप्रीत कौर की टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से रौंदा. भारत की इस जीत में सबसे अहम रोल शेफाल वर्मा का रहा. शेफाली ने खिताबी मैच में बल्ले और गेंद दोनों से धमाकेदार प्रदर्शन किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेफाली वर्मा इस विश्व कप में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थीं. वह न तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में थीं और न ही रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल थीं.

जी हां, फाइनल में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली शेफाली वर्मा को पहले वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था. चयनकर्ताओं ने उनके प्रदर्शन में निरंतरता न होने की वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया था. यहां तक रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट में भी शेफाली को जगह नहीं मिली थी.

प्रतिका रावल के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में मिली जगह

प्रतिका रावल के चोटिल होने पर शेफाली वर्मा की किस्मत चमक गई. बांग्लादेश के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते हुए प्रतिका रावल चोटिल हो गई थीं. उनका पैर मुड़ गया था. इसी वजह से उन्हें विश्व कप के नॉकआउट मैचों से बाहर किया गया और शेफाली वर्मा को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया. इस तरह शेफाली वर्मा एक साल से भी ज्यादा समय बाद भारत की वनडे टीम में लौटीं. इससे पहले सेमीफाइनल में शेफाली सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गई थीं, लेकिन फाइनल में उन्होंने महफिल लूट ली.

अकेले भारत को जिताया वर्ल्ड कप का खिताब

फाइनल मैच में शेफाली वर्मा ने बल्ले से पहले सिर्फ 78 गेंद में 87 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले. इसके बाद गेंदबाजी में उन्होंने दो विकेट झटके. शेफाली ने पहले सुने लुस को आउट किया और फिर मारिजाने कैप को पवेलियन भेजा. शेफाली के इस धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला.