हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड कप स्क्वाड छोड़ो, रिजर्व में भी नहीं था शेफाली वर्मा का नाम, फिर कैसे भारत को जिताया खिताब?

वर्ल्ड कप स्क्वाड छोड़ो, रिजर्व में भी नहीं था शेफाली वर्मा का नाम, फिर कैसे भारत को जिताया खिताब?

Shafali Verma: फाइनल में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली शेफाली वर्मा पहले वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थीं. वह यहां तक रिजर्व खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं थीं.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 03 Nov 2025 12:52 AM (IST)
भारतीय टीम ने 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया है. टीम इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. फाइनल में हरमनप्रीत कौर की टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से रौंदा. भारत की इस जीत में सबसे अहम रोल शेफाल वर्मा का रहा. शेफाली ने खिताबी मैच में बल्ले और गेंद दोनों से धमाकेदार प्रदर्शन किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेफाली वर्मा इस विश्व कप में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थीं. वह न तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में थीं और न ही रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल थीं. 

जी हां, फाइनल में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली शेफाली वर्मा को पहले वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था. चयनकर्ताओं ने उनके प्रदर्शन में निरंतरता न होने की वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया था. यहां तक रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट में भी शेफाली को जगह नहीं मिली थी. 

प्रतिका रावल के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में मिली जगह 

प्रतिका रावल के चोटिल होने पर शेफाली वर्मा की किस्मत चमक गई. बांग्लादेश के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते हुए प्रतिका रावल चोटिल हो गई थीं. उनका पैर मुड़ गया था. इसी वजह से उन्हें विश्व कप के नॉकआउट मैचों से बाहर किया गया और शेफाली वर्मा को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया. इस तरह शेफाली वर्मा एक साल से भी ज्यादा समय बाद भारत की वनडे टीम में लौटीं. इससे पहले सेमीफाइनल में शेफाली सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गई थीं, लेकिन फाइनल में उन्होंने महफिल लूट ली. 

अकेले भारत को जिताया वर्ल्ड कप का खिताब 

फाइनल मैच में शेफाली वर्मा ने बल्ले से पहले सिर्फ 78 गेंद में 87 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले. इसके बाद गेंदबाजी में उन्होंने दो विकेट झटके. शेफाली ने पहले सुने लुस को आउट किया और फिर मारिजाने कैप को पवेलियन भेजा. शेफाली के इस धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 03 Nov 2025 12:52 AM (IST)
Shafali Verma India Vs South Africa Final Icc Womens World Cup 2025 ICC Womens World Cup 2025 Final
