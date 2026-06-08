प्यार एक ऐसी चीज़ है, जो किसी को कभी भी और कहीं भी हो सकती है. ऐसा ही कुछ, इन 5 विदेशी क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ हुआ. पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका सभी देशों के खिलाड़ियों की प्रेम कहानियां बेहद खास रही. ये भारत मैच खेलने आए लेकिन दिलहार बैठे. इन पांचों के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं.

1.ग्लेन मैक्सवेल

सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के कमाल के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की बात करते हैं. ग्लेन मैक्सवेल बड़े हिट्स और कमाल की बल्लेबाज़ी के लिए जाने जाते हैं. उनको भारत आकर विनी रमन से प्यार हो गया. 2022 में मैक्सवेल ने विनी रमन से शादी की. विनी का जन्म तमिल परिवार में हुआ था. विनी रमन एक भारतीय डॉक्टर थी. इन दोनों की शादी तमिल और ऑस्ट्रेलियाई परंपराओं के मुताबिक हुई. ग्लेन मैक्सवेल और विनी रमन की शादी में दोनों संस्कृतियों का बेहतरीन मेल देखने को मिला.

2.हसन अली

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज़ हसन अली ने 2019 में भारत आकर शमिया अर्शू से शादी की. शमिया हरियाणा की रहने वाली थीं. शमिया अर्शू दुबई में एयरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थीं. तभी दुबई में दोनों की मुकालत हुई. उनका प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता गया. फिर दोनों ने शादी कर ली. हसन और शमिया की शादी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे आम तनाव से परे प्यार का प्रतीक बन गई.

3.मुथैया मुरलीधरन

तीसरे स्थान पर मुथैया मुरलीधरन का नाम है. श्रीलंकाई टीम के दिग्गज स्पिनर रहे मुथैया मुरलीधरन ने भारत आकर 2005 में चेन्नई की रहने वाली मधिमलार राममूर्ति से पारंपरिक तमिल तरीके से शादी की. मधिमलार राममूर्ति एक सम्मानित परिवार से आती हैं. शादी में तमिल और श्रीलंकाई परंपराओं का खूबसूरत मेल भी देखने को मिला.

4.जहीर अब्बास

चौथे स्थान पर जहीर अब्बास जिनकों एशिया के बेहतरीन बल्लेबाजों मे से एक माना जाता है. जहीर अब्बास ने 1988 में भारत आकर रीता लुथरा से शादी की. ग्लॉस्टरशायर के लिए खेलते हुए जहीर अब्बास की मुलाकात रीता लुथरा से हुई. रीता लुथरा यूके में इंटीरियर डिजाइन की पढ़ाई कर रही थीं.

5.शॉन टेट

पांचवे स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शॉन टेट की बात करते हैं. शॉन टेट ने 2014 में भारतीय मॉडल और अभिनेत्री मशूम सिंघा के साथ शादी की. मशूम सिंघा फैशन की दुनिया में एक जाना-माना नाम है. इन दोनों की मुलाकत इन्हीं के दोस्तों के वजह से हुई. पहली नज़र में हीं ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे. शॉन और मशूम की शादी में ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय परंपराओं का मेल देखने को मिला. यह दोनों ही पब्लिक फिगर हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को लेकर बहुत हीं ज्यादा प्राइवेट रहते है.