गोलकीपर से टक्कर, फुटबॉलर की मौत; दहल गया खेल जगत

खेल जगत से बहुत दुखभरी खबर सामने आई है. मंगलवार (03 नवंबर) को स्पेन के टेनेरिफ क्लब के स्ट्राइकर जीसस डी मिगुएल का गोलकीपर से टकराने के बाद निधन हो गया. यह हादसा स्पेनिश सेकेंड डिविजन के एक मैच के दौरान हुई, जो FC अंडोरा और टेनेरिफ के बीच था. टक्कर भयानक थी, जिसके चलते 30 वर्षीय खिलाड़ी को गंभीर चोट लगी.

क्लब की तरफ से घटना को लेकर जारी किए गए बयान में लिखा गया, "गहरे दुख और भारी मन के साथ, और यह विश्वास न कर पाते हुए कि यह सच है, CD टेनेरिफ की ओर से हम सूचित करते हैं कि इस मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को सुबह 8:00 बजे, जीसस डी मिगुएल अलामेडा का दुखद निधन हो गया है."

HEARTBREAKING NEWS FROM SPAIN! 🇪🇸💔 30-year-old Tenerife striker Jesús de Miguel has passed away in hospital after suffering a collision with Andorra Goalkeeper Jesús Owono during a match. Heartfelt condolences to his family, friends and teammates. Rest in peace! 🙏 https://t.co/lSDTp61G5t — The Khel India (@TheKhelIndia) November 3, 2026

आगे लिखा गया, "सांत्वना देने के लिए कोई शब्द नहीं हैं. ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस गहरे दुख की भावना को कम कर सके. हम उनके शोकाकुल परिवार, उनके प्रियजनों और 'टिनरफेनिस्मो' (Tinerfeñismo) के उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं, जो आज इस क्रूर परिणाम पर शोक मना रहे हैं."

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

बयान में आगे कहा गया, "हेसुस दे मिगेल का परिवार मिले सभी समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद करता है, और साथ ही दिल से यह अनुरोध करता है कि इस बेहद कठिन समय में उनकी निजता का पूरा सम्मान किया जाए."

मैच के अंतिम लम्हों में हुई घटना

हेलिओडोरो रोड्रिग्ज लोपेज स्टेडियम में मैच 2-2 की बराबरी पर चल रहा था. मैच अपने अंत की तरफ था, तभी दर्दनाक हादसा हुआ. हालांकि घटना के बाद मुकाबले को रद्द कर दिया गया था.

कार्डियक अरेस्ट बना दिक्कत

स्पेनिश मीडिया के अनुसार, डे मिगुएल को कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उन्हें पुनर्जीवित (resuscitate) किया गया. अस्पताल में मिगुएल को इंटेंसिव केयर में रखा गया. टेनेरिफ ने बाद में बताया कि डे मिगुएल की न्यूरोलॉजिकल स्थिति 'और खराब हो गई थी' और इसके कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई.

2025 से थे टेनेरिफ का हिस्सा

डी मिगुएल ने 2025 में टेनेरिफ का हाथ थामा था. वह कैस्टेलॉन को छोड़कर आए थे. एक सीजन से ज्यादा वक्त तक मिगुएल टेनेरिफ के साथ रहे. उन्होंने टीम को सेकंड डिवीजन में प्रमोट होने में मदद की.

यह भी पढ़ें: 14 गेंद में 50, सबसे तेज फिफ्टी का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड; भारतीय खिलाड़ी ने रचा इतिहास