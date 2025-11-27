World Fastest Bowlers In Cricket History: क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कई गेंदबाज हुए जो अपनी तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं. वहीं क्रिकेट में आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता या टूटता रहता है, लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड है जो लंबे समय से नहीं टूटा है. क्रिकेट में ये रिकॉर्ड सबसे तेज गेंद फेंकने का है, जो पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम है. अख्तर ने ये रिकॉर्ड 22 साल पहले 2003 में बनाया था. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया के टॉप-5 सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज कौन हैं?

क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले टॉप-5 गेंदबाज

1. शोएब अख्तर (पाकिस्तान) - 161.3 किमी/घंटा

पाकिस्तान के घातक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. शोएब ने साल 2003 के वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, जो अभी भी सबसे तेज रफ्तार से गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

2. शॉन टैट (ऑस्ट्रेलिया) - 161.1 किमी/घंटा

क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टैट दूसरे नंबर पर हैं. शॉन ने साल 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी.

3. ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया) - 161.1 किमी/घंटा

ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक तेज गेंदबाज ब्रेट ली क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. ब्रेट ली ने साल 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी.

4. जेफ थॉमसन (ऑस्ट्रेलिया) - 160.6 किमी/घंटा

क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के 70 के दशक के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज जेफ थॉमसन चौथे नंबर पर हैं. थॉमसन ने साल 1975 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 160.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी.

5. मिशेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) - 160.4 किमी/घंटा

ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. स्टार्क ने साल 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 160.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी.