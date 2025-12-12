IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में इन 5 विकेटकीपरों पर हो सकती है पैसों की बारिश, जानिए कौन हैं वो

IPL 2025 Mini Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए 16 दिसंबर, 2025 को अबू धाबी के एतिहाद एरीना में मिनी ऑक्शन होने वाला है. इस मिनी ऑक्शन में कुल 359 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. हालांकि, ऑक्शन के लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया था, जिसमें सिर्फ 359 खिलाड़ियों का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है. इस फाइनल लिस्ट में लगभग 40 विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, इनमें से पांच विकेटकीपरों पर सभी फ्रेंचाइजी की नजरें होंगी. यहां हम ऐसे ही 5 विकेटकीपर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनपर इस मिनी ऑक्शन में पैसों की बारिश हो सकती है.

IPL 2026 की मिनी ऑक्शन के टॉप-5 विकेटकीपर

1. कार्तिक शर्मा

घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलने वाले कार्तिक शर्मा महज 19 साल के हैं. कार्तिक ने टी20 क्रिकेट में अभी तक 11 पारियां खेली है, जिसमें उन्होंने 163 की बेहतरीन औसत से कुल 334 रन बनाए हैं. वहीं, उनका लिस्ट ए क्रिकेट में 118 का स्ट्राइक रेट है.

2. बेन डकेट

इंग्लैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज बेन डकेट एक विकेटकीपर भी हैं. डकेट ने 216 टी20 मुकाबलों में 140 की स्ट्राइक रेट से कुल 5,397 रन बनाए हैं. वहीं, डकेट इंग्लैंड के लिए टी20 इंटरनेशनल मैचों में 154 की शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं.

3. रुचित अहिर

घरेलू क्रिकेट में सौराष्ट्र के लिए खेलते हुए रुचित अहिर का रिकॉर्ड दमदार है. टी20 क्रिकेट में रुचित ने 12 मुकाबलों में 169 की लाजवाब स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. इन मैचों में रुचित के नाम दो अर्धशतक भी है और वो चौके से ज्यादा लंबे-लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं.

4. जेमी स्मिथ

इंग्लैंड के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने अपने छोटे से इंटरनेशनल करियर में बहरीन प्रदर्शन करके दिखा है. स्मिथ का 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 194 का स्ट्राइक रेट है. वहीं, टी20 क्रिकेट में स्मिथ ने 97 मैचों में कुल 1,687 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 144 का रहा है.

5. वंश बेदी

आईपीएल 2025 में 22 साल के वंश बेदी चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, लेकिन चोट के कारण वो पिछले सीजन से बाहर हो गए थे. वहीं, वंश ने दिल्ली प्रीमियर लीग के पिछले सीजन के 9 मैचों में 187 की स्ट्राइक रेट से कुल 187 रन ही बनाए थे.