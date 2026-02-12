शेरफेन रदरफोर्ड के नाबाद 76 रन और गुडाकेश मोती के तीन विकेट की मदद से वेस्टइंडीज ने बुधवार को टी20 विश्व कप के ग्रुप सी के अहम मुकाबले में इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया.

रदरफोर्ड ने चिर परिचित कैरेबियाई अंदाज में खेलते हुए 42 गेंद में पांच छक्कों और दो चौकों की मदद से नाबाद 76 रन बनाकर वानखेड़े स्टेडियम पर मौजूद करीब 21000 दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. वहीं मोती ने गेंदबाजी में 32 रन देकर तीन विकेट चटकाये.

जीत के लिये 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 19 ओवर में 166 रन पर आउट हो गई. सैम कुरेन ने सर्वाधिक 43 रन की नाबाद पारी खेली.

फिल साल्ट ने 14 गेंद में 30 रन बनाये जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे. उन्होंने जैसन होल्डर के दूसरे ओवर में 24 रन निकाले. साल्ट को रोमारियो शेफर्ड ने कवर में रदरफोर्ड के हाथों लपकवाया. पावरप्ले के बाद इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट पर 67 रन था.

जोस बटलर (21) भी ज्यादा देर टिक नहीं सके. वह रोस्टन चेस की गेंद पर लांग आन में पॉवेल को कैच देकर लौटे.

इसके बाद मोती ने इंग्लैंड को दोहरे झटके दिये. पहले उन्होंने टॉम बेंटोन (दो ) को कवर में कैच आउट कराया और इसके बाद जैकब बेथेल (33) को चाइनामैन गेंद पर आउट किया.

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक (17) मोती को रिटर्न कैच देकर लौटे. इससे पहले रदरफोर्ड के नाबाद 76 रन की मदद से वेस्टइंडीज ने खराब शुरूआत से उबरते हुए छह विकेट पर 196 रन बनाये. वेस्टइंडीज ने दस ओवर के बाद 79 रन पर चार विकेट गंवा दिये थे.

लेकिन आखिरी दस ओवर में 117 रन बने । रदरफोर्ड ने पांचवें विकेट के लिये रोवमैन पॉवेल (14) के साथ 51 रन की साझेदारी की. इसके बाद पूर्व कप्तान जैसन होल्डर ( 17 गेंद में चार छक्कों, एक चौके की मदद से 33 रन ) के साथ छठे विकेट के लिये 32 रन जोड़े.

टेस्ट कप्तान रोस्टन चेस ने चौथे नंबर पर उतरकर 34 रन बनाये. होल्डर ने आखिरी ओवरों में सैम कुरेन को एक ही ओवर में तीन छक्के लगाये.

रदरफोर्ड को 18वें ओवर में आदिल रशीद ने जीवनदान दिया था. होल्डर ने आतिशी पारी खेलकर रदरफोर्ड पर से दबाव कम किया. पिछले मैच में नेपाल के बल्लेबाजों से नसीहत पाने वाले रशीद ने मजबूती से वापिस की और 16 रन देकर दो विकेट चटकाये.

वेस्टइंडीज की शुरूआत खराब रही और दो विकेट आठ रन पर ही गिर गए. कप्तान शाइ होप ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर कवर प्वाइंट पर टॉम बेंटोन को कैच थमाया जबकि कुरेन ने ब्रेंडन किंग को स्वीपर कवर में लपकवाया.

चेस ने पांचवें ओवर में विल जैक्स को लगातार तीन चौके लगाये जबकि शिमरोन हेटमायेर ने एक छक्का जड़ा. जैमी ओवर्टन ने 33 रन देकर दो विकेट चटकाये. उन्होंने हेटमायेर (23) का विकेट भी चटकाया जिन्होंने शॉर्ट फाइनल लेग पर कुरेन को कैच दिया.