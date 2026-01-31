अगर कोई एक्स्ट्रा रन ना मिले, तो कोई बल्लेबाजी टीम दो ओवरों में अधिकतम 72 रन ही बना सकती है. ऐसा करना लगभग असंभव सा काम प्रतीत होता है. टी20, क्रिकेट का सबसे अप्रत्याशित फॉर्मेट है, इसी का शिकार न्यूजीलैंड के लेग-स्पिनर ईश सोढ़ी बने हैं. सोढ़ी ने 2 ओवर में 58 रन लुटा दिए और उन्हें खूब सारे चौके और छक्के भी पड़े.

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में ईश सोढ़ी के साथ गजब संयोग हुआ. भारतीय बल्लेबाजों ने उनके 2 ओवरों में 58 रन बटोरे. दरअसल चौथे टी20 मैच में शिवम दुबे ने उनके ओवर में 29 रन बटोरे थे, वहीं पांचवें टी20 मुकाबले में यही कारनामा ईशान किशन ने किया.

12 गेंद में 58 रन

भारत बनाम चौथा टी20 मैच विशाखापट्टम में खेला गया था. टीम इंडिया संघर्षपूर्ण स्थिति में थी, तभी शिवम दुबे नाम की आंधी में ईश सोढ़ी उड़ते हुए नजर आए. पारी के 11वें ओवर तक शिवम दुबे 6 गेंद में 12 रन बनाकर खेल रहे थे. उन्होंने ईश सोढ़ी के ओवर में 3 छक्के और 2 चौके बटोरे. इस ओवर में कुल 29 रन आए थे. दुबे ने 15 गेंद में फिफ्टी पूरी की, जो अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए तीसरी सबसे तेज फिफ्टी रही.

तिरुवनंतपुरम में ईश सोढ़ी के खिलाफ यही काम ईशान किशन ने किया. इस बार भी सोढ़ी पारी का 12वां ओवर करने आए, जिसमें ईशान किशन ने 4 चौके और 2 छक्के बटोरे. इस ओवर में भी 29 रन आए. इस तरह ईश सोशी ने 2 मैचों की 12 गेंदों में 58 रन लुटा दिए.

ईशान किशन का सबसे पहला शतक

ईशान किशन ने इस मैच में 43 गेंदों में 103 रनों की विस्फोटक पारी खेली. ये टी20 करियर में उनका सबसे पहला शतक है. दरअसल उनका शतक 42 गेंद में ही पूरा हो गया था, जिससे वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए पांचवां सबसे तेज शतक जड़ने वाले क्रिकेटर बन गए हैं.

