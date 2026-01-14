हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, हाइट कम लेकिन हुनर सबसे ऊंचा!

दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, हाइट कम लेकिन हुनर सबसे ऊंचा!

न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज क्रूगर वैन विक दुनिया के सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर हैं. यहां जानिए क्रिकेट के इतिहास में 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटरों की लिस्ट में कौन-कौन शामिल है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 14 Jan 2026 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

World Shortest Cricketer In Cricket History: क्रिकेट के इतिहास में जहां लंबे कद के गेंदबाजों ने अपनी छाप छोड़ी है, तो वहीं छोटे कद के बल्लेबाजों का भी बोल बाला रहा है. इस खेल के इतिहास में ऐसे कई दिग्गज क्रिकेटर हुए हैं, जिनका शारीरिक कद कम होने के बावजूद मैदान पर उन्होंने अपने खेल से बड़ी छाप छोड़ी है. इन खिलाड़ियों ने साबित किया कि क्रिकेट में असली ऊंचाई हुनर, हिम्मत और मेहनत से बनती है. यहां हम उन 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी हाइट कम थी, लेकिन हुनर सबसे ऊंचा था. जिस वजह से वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है.

दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर 

1. क्रूगर वैन विक - 4 फीट 9 इंच

न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज क्रूगर वान विक का कद 4 फूट 9 इंच है. क्रूगर क्रिकेट के इतिहास में सबसे छोटे कद के क्रिकेटरों में से एक हैं. दक्षिण अफ्रीका में जन्में और न्यूजीलैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और वो केवल 9 टेस्ट मैच में 341 रन बनाए थे. 

2. टिच कॉर्नफोर्ड - 5 फीट 

इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज टिच कॉर्नफोर्ड का कद 5 फीट है. कॉर्नफोर्ड भी क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर हैं. वो महज 4 टेस्ट खेले हैं और उन्हें इंग्लैंड के तरफ से खेलने वाले सबसे छोटे कद का खिलाड़ी भी माना जाता है. उनकी इंटरनेशनल पारी भले ही छोटी रही, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार था.

3. टिच फ्रीमैन - 5 फीट 2 इंच

इंग्लैंड के ही पूर्व खिलाड़ी टिच फ्रीमैन का कद 5 फीट 2 इंच है. फ्रीमैन क्रिकेट के इतिहास में तीसरे सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर हैं. इस लेग स्पिनर गेंदबाज ने 1920 के दशक में सिर्फ 12 टेस्ट में 66 विकेट झटके. वहीं फ्रीमैन ने साल 1928 में अकेले 304 विकेट लेकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसे तोड़ना आज भी असंभव जैसा माना जाता है. 

4. मुशफिकुर रहीम - 5 फीट 3 इंच

बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम का कद 5 फीट 3 इंच है. मुशफिकुर क्रिकेट के इतिहास में चौथे सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर हैं. बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज रहीम ने तीनों फॉर्मेट में 12,500 से ज्यादा रन बनाए और उन्होंने अपने दम पर बांग्लादेश को कई मैचों में जीत भी दिलाई है.

5. गुंडप्पा विश्वनाथ - 5 फीट 3 इंच

भारत के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक गुंडप्पा विश्वनाथ का कद 5 फीट 3 इंच है. विश्वनाथ क्रिकेट के इतिहास में पांचवें सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर हैं. उन्होंने अपने 91 टेस्ट मैचों के करियर में 6,000 से ज्यादा रन बनाए और उन्होंने अपने दम पर भारत को कई मैचों में जीत भी दिलाई है.

Published at : 14 Jan 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Mushfiqur Rahim Gundappa Vishwanath Kruger Van Wyk CRICKET Tich Freeman Tich Cornford
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
दिल्ली NCR
BJP नेता रवि शंकर प्रसाद के घर में आग लगने से हड़कंप, कमरे में बेड पर भड़की थी आग
BJP नेता रवि शंकर प्रसाद के घर में आग लगने से हड़कंप, कमरे में बेड पर भड़की थी आग
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
Advertisement

वीडियोज

आधुनिक Indian Army की ताकत देख कांप उठेगा चीन-पाकिस्तान ! | Indian Army | Breaking
Iran Protest :Trump ने तैयार कर लिया ईरान की बर्बादी का पूरा प्लान, मीटिंग में हो गई हमले की तैयारी!
America-Iran Tension: अमेरिका ने इमरजेंसी मीटिंग में हो गया कुछ बड़ा FINAL? | Trump | Khamenei
ISRO MISSION FAIL: टेक्निकल ग्लिच या षड्यंत्र? INSIDE STORY | ABPLIVE
दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
दिल्ली NCR
BJP नेता रवि शंकर प्रसाद के घर में आग लगने से हड़कंप, कमरे में बेड पर भड़की थी आग
BJP नेता रवि शंकर प्रसाद के घर में आग लगने से हड़कंप, कमरे में बेड पर भड़की थी आग
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
बिहार
अब मिलेगा दो-दो बंगला! नीतीश कैबिनेट के फैसले पर चढ़ा सियासी पारा, विपक्ष ने खड़े किए सवाल
अब मिलेगा दो-दो बंगला! नीतीश कैबिनेट के फैसले पर चढ़ा सियासी पारा, विपक्ष ने खड़े किए सवाल
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
हेल्थ
बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज
बिना दवा गर्दन की जकड़न दूर करें, अपनाएं ये 5 आसान एक्सरसाइज
जनरल नॉलेज
ये हैं दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां, जानें कौन हैं इनके मालिक?
ये हैं दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां, जानें कौन हैं इनके मालिक?
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget