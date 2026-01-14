दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, हाइट कम लेकिन हुनर सबसे ऊंचा!

World Shortest Cricketer In Cricket History: क्रिकेट के इतिहास में जहां लंबे कद के गेंदबाजों ने अपनी छाप छोड़ी है, तो वहीं छोटे कद के बल्लेबाजों का भी बोल बाला रहा है. इस खेल के इतिहास में ऐसे कई दिग्गज क्रिकेटर हुए हैं, जिनका शारीरिक कद कम होने के बावजूद मैदान पर उन्होंने अपने खेल से बड़ी छाप छोड़ी है. इन खिलाड़ियों ने साबित किया कि क्रिकेट में असली ऊंचाई हुनर, हिम्मत और मेहनत से बनती है. यहां हम उन 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी हाइट कम थी, लेकिन हुनर सबसे ऊंचा था. जिस वजह से वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है.

दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर

1. क्रूगर वैन विक - 4 फीट 9 इंच

न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज क्रूगर वान विक का कद 4 फूट 9 इंच है. क्रूगर क्रिकेट के इतिहास में सबसे छोटे कद के क्रिकेटरों में से एक हैं. दक्षिण अफ्रीका में जन्में और न्यूजीलैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और वो केवल 9 टेस्ट मैच में 341 रन बनाए थे.

2. टिच कॉर्नफोर्ड - 5 फीट

इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज टिच कॉर्नफोर्ड का कद 5 फीट है. कॉर्नफोर्ड भी क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर हैं. वो महज 4 टेस्ट खेले हैं और उन्हें इंग्लैंड के तरफ से खेलने वाले सबसे छोटे कद का खिलाड़ी भी माना जाता है. उनकी इंटरनेशनल पारी भले ही छोटी रही, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड शानदार था.

3. टिच फ्रीमैन - 5 फीट 2 इंच

इंग्लैंड के ही पूर्व खिलाड़ी टिच फ्रीमैन का कद 5 फीट 2 इंच है. फ्रीमैन क्रिकेट के इतिहास में तीसरे सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर हैं. इस लेग स्पिनर गेंदबाज ने 1920 के दशक में सिर्फ 12 टेस्ट में 66 विकेट झटके. वहीं फ्रीमैन ने साल 1928 में अकेले 304 विकेट लेकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसे तोड़ना आज भी असंभव जैसा माना जाता है.

4. मुशफिकुर रहीम - 5 फीट 3 इंच

बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम का कद 5 फीट 3 इंच है. मुशफिकुर क्रिकेट के इतिहास में चौथे सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर हैं. बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज रहीम ने तीनों फॉर्मेट में 12,500 से ज्यादा रन बनाए और उन्होंने अपने दम पर बांग्लादेश को कई मैचों में जीत भी दिलाई है.

5. गुंडप्पा विश्वनाथ - 5 फीट 3 इंच

भारत के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक गुंडप्पा विश्वनाथ का कद 5 फीट 3 इंच है. विश्वनाथ क्रिकेट के इतिहास में पांचवें सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर हैं. उन्होंने अपने 91 टेस्ट मैचों के करियर में 6,000 से ज्यादा रन बनाए और उन्होंने अपने दम पर भारत को कई मैचों में जीत भी दिलाई है.