हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकुलदीप यादव की खराब गेंदबाजी और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों का फेल होना… ये 5 कारण जिस वजह से राजकोट वनडे हारी टीम इंडिया

कुलदीप यादव की खराब गेंदबाजी और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों का फेल होना… ये 5 कारण जिस वजह से राजकोट वनडे हारी टीम इंडिया

India Vs New Zealand: टीम इंडिया को दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस जीत के साथ ही कीवी टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 15 Jan 2026 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

India Vs New Zealand 2nd Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार यानी 14 जनवरी, 2026 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला गया. जिसमें टीम इंडिया को 7 विकेट से शर्मनाक हार मिली. इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही थी. हालांकि मिडिल और लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला था. इसके अलावा गेंदबाजी में भारतीय गेंदबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए. ऐसे में आइए जानते हैं कि टीम इंडिया की हार के 5 वजह कौन से रहे? 

इन 5 वजहों से राजकोट वनडे हारी टीम इंडिया

1. टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर फेल होना

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजों का फेल होना. शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने भारत को ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत दिलाई थी, लेकिन मध्यक्रम में केएल राहुल के साथ दूसरे छोर पर और कोई दूसरा बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाया. इसकी वजह से टीम इंडिया का स्कोर 300 रन के अंदर ही रह गया.

2. भारतीय स्पिनरों का असफल होना 

राजकोट वनडे में भारत को मिली हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण स्पिन गेंदबाजों का असफल होना रहा. खास तौर से टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव तो बुरी तरह फ्लॉप रहे. कुलदीप ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 82 रन लुटा दिए. इस दौरान उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला. केवल कुलदीप ही नहीं, बल्कि रविंद्र जडेजा ने भी 8 ओवर में 44 रन लुटा दिए. स्पिनरों के इस निराशाजनक गेंदबाजी के कारण ही भारतीय टीम दूसरे वनडे मैच को नहीं बचा पाई.

3. भारतीय खिलाड़ियों का खराब फील्डिंग

भारतीय टीम की हार की तीसरी सबसे बड़ी वजह खराब फील्डिंग भी रही. इस मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा ने डेरिल मिचेल का एक कैच छोड़ा था, जब वो 80 रन के स्कोर पर खेल रहे थे. प्रसिद्ध कृष्णा का ये कैच छोड़ना भारत पर भारी पड़ा. इसके बाद मिचेल ने नाबाद 131 रन बनाकर न्यूजीलैंड को शानदार जीत दिलाई.

4. भारतीय गेंदबाजों का मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं चटकाना

कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे वनडे मैच के बाद खुद माना कि टीम इंडिया को हार का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि गेंदबाज मिडिल ओवर्स के दौरान एक भी विकेट नहीं निकाल सके. जिस वजह से डेरिल मिचेल और विल यंग के बीच 162 रनों की बड़ी साझेदारी हुई, जिसके कारण भारत के हाथ से मैच निकल गया.

5. डेरिल मिचेल का शानदार शतकीय पारी

राजकोट वनडे में हार का एक बड़ा कारण डेरिल मिचेल का शानदार फॉर्म भी रहा. डेरिल मिचेल ने पहले वनडे में बेहतरीन प्रदर्शन किया था. वहीं दूसरे वनडे में भी मिचेल ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए धमाकेदार पारी खेली. खास तौर से स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, और उन्होंने शतक लगाकर न्यूजीलैंड के लिए 285 रनों का लक्ष्य आसान बना दिया.

Published at : 15 Jan 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav Daryl Mitchell IND VS NZ SHUBMAN GILL CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बिहार
RJD प्रमुख लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग, पोस्टर पर लिखा- 'गरीबों के मसीहा, हमारे भगवान'
RJD प्रमुख लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग, पोस्टर पर लिखा- 'गरीबों के मसीहा, हमारे भगवान'
बॉलीवुड
Happy Patel First Review: आ गया 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' का पहला रिव्यू, एंटरटेनमेंट से भरपूर है वीर दास की ये फिल्म
आ गया 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' का पहला रिव्यू, जानें- कैसी है ये फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 में बड़ा धमाका | Stand-Up India II से मिलेगा ₹2 करोड़ तक Loan | Paisa Live
Trump के फैसलों से हिली Reliance | ₹1.4 लाख करोड़ की गिरावट या निवेश का मौका? | Paisa Live
Rajasthan के दौसा में लगी भीषण आग, फर्नीचर की दुकान जलकर खाक | Fire News | Breaking
Sansani:The लॉरेन्स बिश्नोई FEAR FILES! | Crime | Delhi News
Delhi : सावधान! कालिंदी कुंज में कुत्तों के हमले से गई नौजवान की जान | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बिहार
RJD प्रमुख लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग, पोस्टर पर लिखा- 'गरीबों के मसीहा, हमारे भगवान'
RJD प्रमुख लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग, पोस्टर पर लिखा- 'गरीबों के मसीहा, हमारे भगवान'
बॉलीवुड
Happy Patel First Review: आ गया 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' का पहला रिव्यू, एंटरटेनमेंट से भरपूर है वीर दास की ये फिल्म
आ गया 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' का पहला रिव्यू, जानें- कैसी है ये फिल्म
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
यूटिलिटी
लड़की के नाम कार खरीदने पर मिलता है स्पेशल डिस्काउंट, डाउन पेमेंट भी रह जाती है आधी
लड़की के नाम कार खरीदने पर मिलता है स्पेशल डिस्काउंट, डाउन पेमेंट भी रह जाती है आधी
हेल्थ
पानी कम पीते हैं तो हो जाएगी ये बीमारी, इसमें अचानक उठता है पेट में तेज दर्द और...
पानी कम पीते हैं तो हो जाएगी ये बीमारी, इसमें अचानक उठता है पेट में तेज दर्द और...
ट्रेंडिंग
और घुमाओ ऑफिस की लड़की... मैच देखने गया था कपल, कैमरे ने खोल दी सबके सामने पोल; वीडियो वायरल 
और घुमाओ ऑफिस की लड़की... मैच देखने गया था कपल, कैमरे ने खोल दी सबके सामने पोल; वीडियो वायरल 
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget