India Vs New Zealand 2nd Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार यानी 14 जनवरी, 2026 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला गया. जिसमें टीम इंडिया को 7 विकेट से शर्मनाक हार मिली. इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही थी. हालांकि मिडिल और लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला था. इसके अलावा गेंदबाजी में भारतीय गेंदबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए. ऐसे में आइए जानते हैं कि टीम इंडिया की हार के 5 वजह कौन से रहे?

इन 5 वजहों से राजकोट वनडे हारी टीम इंडिया

1. टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर फेल होना

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजों का फेल होना. शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने भारत को ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत दिलाई थी, लेकिन मध्यक्रम में केएल राहुल के साथ दूसरे छोर पर और कोई दूसरा बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाया. इसकी वजह से टीम इंडिया का स्कोर 300 रन के अंदर ही रह गया.

2. भारतीय स्पिनरों का असफल होना

राजकोट वनडे में भारत को मिली हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण स्पिन गेंदबाजों का असफल होना रहा. खास तौर से टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव तो बुरी तरह फ्लॉप रहे. कुलदीप ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 82 रन लुटा दिए. इस दौरान उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला. केवल कुलदीप ही नहीं, बल्कि रविंद्र जडेजा ने भी 8 ओवर में 44 रन लुटा दिए. स्पिनरों के इस निराशाजनक गेंदबाजी के कारण ही भारतीय टीम दूसरे वनडे मैच को नहीं बचा पाई.

3. भारतीय खिलाड़ियों का खराब फील्डिंग

भारतीय टीम की हार की तीसरी सबसे बड़ी वजह खराब फील्डिंग भी रही. इस मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा ने डेरिल मिचेल का एक कैच छोड़ा था, जब वो 80 रन के स्कोर पर खेल रहे थे. प्रसिद्ध कृष्णा का ये कैच छोड़ना भारत पर भारी पड़ा. इसके बाद मिचेल ने नाबाद 131 रन बनाकर न्यूजीलैंड को शानदार जीत दिलाई.

4. भारतीय गेंदबाजों का मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं चटकाना

कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे वनडे मैच के बाद खुद माना कि टीम इंडिया को हार का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि गेंदबाज मिडिल ओवर्स के दौरान एक भी विकेट नहीं निकाल सके. जिस वजह से डेरिल मिचेल और विल यंग के बीच 162 रनों की बड़ी साझेदारी हुई, जिसके कारण भारत के हाथ से मैच निकल गया.

5. डेरिल मिचेल का शानदार शतकीय पारी

राजकोट वनडे में हार का एक बड़ा कारण डेरिल मिचेल का शानदार फॉर्म भी रहा. डेरिल मिचेल ने पहले वनडे में बेहतरीन प्रदर्शन किया था. वहीं दूसरे वनडे में भी मिचेल ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए धमाकेदार पारी खेली. खास तौर से स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, और उन्होंने शतक लगाकर न्यूजीलैंड के लिए 285 रनों का लक्ष्य आसान बना दिया.