क्रिकेट के मैदान पर इन 5 खिलाड़ियों की हुई मौत, मैच खेलते हुए चली गई थी जान

5 Cricketers Died On Cricket Ground: क्रिकेट ने कई खिलाड़ियों की जिंदगी बनाई हैं. इस खेल ने लोगों का खूब मनोरंजन किया है. लेकिन इस खेल ने भी क्रिकेट जगत को कुछ ऐसे घाव दिए हैं, जिनका भरपाना मुश्किल है. क्रिकेट ग्राउंड पर कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जिनकी मौत मैदान पर खेलते-खेलते ही हो गई. इन खिलाड़ियों में भारत से लेकर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स का नाम भी शामिल है.

रमन लांबा (Raman Lamba)

भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी रमन लांबा की मौत 1989 में क्रिकेट के मैदान पर हुए हादसे की वजह से हुई. रमन लांबा वे अपने क्रिकेटिंग करियर में 4 टेस्ट और 32 वनडे मैच खेले. लेकिन जब वे बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक क्लब मैच खेल रहे थे, तब सिली-पॉइंट पर उनके सिर पर गेंद लगी. रमन लांबा ने उस वक्त हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था. इस हादसे की वजह से वे तीन साल के लिए कोमा में चले गए और आखिर में रमन लांबा की जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया.

वसीम राजा (Wasim Raja)

पाकिस्तान के बाएं हाथ के बल्लेबाज वसीम राजा की मौत क्रिकेट के मैदान पर ही हुई, जब वे अगस्त 2006 में एक ब्रिटिश टीम सरे (Surrey) के लिए 50-ओवर मैच खेल रहे थे. इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई. वसीम राजा ने पाकिस्तान के लिए 57 टेस्ट और 54 वनडे मैच खेले. वसीम राजा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर रमीज राजा के भाई थे.

फिलिप ह्यूज (Phillip Hughes)

ऑस्ट्रेलिया के 25 साल के खिलाड़ी फिलिप ह्यूज की मौत भी क्रिकेट ग्राउंड पर हुए भयानक हादसे की वजह से हुई. नवंबर 2014 में शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान तेज गेंदबाज सीन एबॉट की गेंद फिलिप ह्यूज की गर्दन पर लगी. गेंद के लगते ही फिलिप तुंरत ही जमीन पर गिर गए. इस हादसे के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उनके सिर में फ्रैक्चर हुआ है और दिमाग में ब्लीडिंग भी हो रही है. लेकिन फिलिप दो दिन तक ही इस हादसे से लड़ पाए और बाद में उनकी मौत हो गई.

रिचर्ड ब्यूमोंट (Richard Beaumont)

इंग्लिश क्लब क्रिकेटर रिचर्ड ब्यूमोंट की खुशी का दिन उनकी जान लेने वाला दिन बन गया. 5 अगस्त 2012 के दिन रिचर्ड ब्यूमोंट ने एस्टवुड बैंक क्रिकेट क्लब के खिलाफ पांच विकेट हासिल किए थे. लेकिन ऐसा होते ही उन्हें एक बड़ा स्ट्रोक आया, जिससे वे ग्राउंड पर गिर पड़े. रिचर्ड ब्यूमोंट को जल्दी ही बर्मिंघम के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

डैरिन रैंडाल (Darryn Randall)

ईस्ट लंदन के विकेटकीपर बल्लेबाज डैरिन रैंडाल की मौत भी ऑस्ट्रेलिया के 25 साल के खिलाड़ी फिलिप ह्यूज की तरह ही हुई थी. 27 अक्टूबर, 2013 को ईस्टर्न केप में बॉर्डर लीग मैच के दौरान डैरिन रैंडाल गेंद खेलते हुए पुल शॉट मार रहे थे, लेकिन वे गेंद मिस हो गई और उनके सिर में तेजी से जाकर लगी. सिर में चोट लगने की वजह से डैरिन रैंडाल की मौत हो गई.

