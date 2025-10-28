हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्रिकेट के मैदान पर इन 5 खिलाड़ियों की हुई मौत, मैच खेलते हुए चली गई थी जान

क्रिकेट के मैदान पर इन 5 खिलाड़ियों की हुई मौत, मैच खेलते हुए चली गई थी जान

Five Players Died On Cricket Field: क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे हादसे भी हुए हैं, जिसने खिलाड़ियों की जिंदगी छीन ली है. भारत के एक खिलाड़ी की भी क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने के दौरान जान चली गई.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 28 Oct 2025 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

5 Cricketers Died On Cricket Ground: क्रिकेट ने कई खिलाड़ियों की जिंदगी बनाई हैं. इस खेल ने लोगों का खूब मनोरंजन किया है. लेकिन इस खेल ने भी क्रिकेट जगत को कुछ ऐसे घाव दिए हैं, जिनका भरपाना मुश्किल है. क्रिकेट ग्राउंड पर कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जिनकी मौत मैदान पर खेलते-खेलते ही हो गई. इन खिलाड़ियों में भारत से लेकर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स का नाम भी शामिल है.

रमन लांबा (Raman Lamba)

भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी रमन लांबा की मौत 1989 में क्रिकेट के मैदान पर हुए हादसे की वजह से हुई. रमन लांबा वे अपने क्रिकेटिंग करियर में 4 टेस्ट और 32 वनडे मैच खेले. लेकिन जब वे बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक क्लब मैच खेल रहे थे, तब सिली-पॉइंट पर उनके सिर पर गेंद लगी. रमन लांबा ने उस वक्त हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था. इस हादसे की वजह से वे तीन साल के लिए कोमा में चले गए और आखिर में रमन लांबा की जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया.

वसीम राजा (Wasim Raja)

पाकिस्तान के बाएं हाथ के बल्लेबाज वसीम राजा की मौत क्रिकेट के मैदान पर ही हुई, जब वे अगस्त 2006 में एक ब्रिटिश टीम सरे (Surrey) के लिए 50-ओवर मैच खेल रहे थे. इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई. वसीम राजा ने पाकिस्तान के लिए 57 टेस्ट और 54 वनडे मैच खेले. वसीम राजा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर रमीज राजा के भाई थे.

फिलिप ह्यूज (Phillip Hughes)

ऑस्ट्रेलिया के 25 साल के खिलाड़ी फिलिप ह्यूज की मौत भी क्रिकेट ग्राउंड पर हुए भयानक हादसे की वजह से हुई. नवंबर 2014 में शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान तेज गेंदबाज सीन एबॉट की गेंद फिलिप ह्यूज की गर्दन पर लगी. गेंद के लगते ही फिलिप तुंरत ही जमीन पर गिर गए. इस हादसे के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उनके सिर में फ्रैक्चर हुआ है और दिमाग में ब्लीडिंग भी हो रही है. लेकिन फिलिप दो दिन तक ही इस हादसे से लड़ पाए और बाद में उनकी मौत हो गई.

रिचर्ड ब्यूमोंट (Richard Beaumont)

इंग्लिश क्लब क्रिकेटर रिचर्ड ब्यूमोंट की खुशी का दिन उनकी जान लेने वाला दिन बन गया. 5 अगस्त 2012 के दिन रिचर्ड ब्यूमोंट ने एस्टवुड बैंक क्रिकेट क्लब के खिलाफ पांच विकेट हासिल किए थे. लेकिन ऐसा होते ही उन्हें एक बड़ा स्ट्रोक आया, जिससे वे ग्राउंड पर गिर पड़े. रिचर्ड ब्यूमोंट को जल्दी ही बर्मिंघम के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

डैरिन रैंडाल (Darryn Randall)

ईस्ट लंदन के विकेटकीपर बल्लेबाज डैरिन रैंडाल की मौत भी ऑस्ट्रेलिया के 25 साल के खिलाड़ी फिलिप ह्यूज की तरह ही हुई थी. 27 अक्टूबर, 2013 को ईस्टर्न केप में बॉर्डर लीग मैच के दौरान डैरिन रैंडाल गेंद खेलते हुए पुल शॉट मार रहे थे, लेकिन वे गेंद मिस हो गई और उनके सिर में तेजी से जाकर लगी. सिर में चोट लगने की वजह से डैरिन रैंडाल की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें

South Africa Test squad: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका टीम का एलान, बावुमा की कप्तानी में इन 15 को मिली जगह

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 28 Oct 2025 08:07 AM (IST)
Tags :
Pakistan Raman Lamba Wasim Raja Philip Hughes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भूकंप के भयंकर झटकों से कांपी धरती, तीन इमारतें ढहीं, रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई तीव्रता
भूकंप के भयंकर झटकों से कांपी धरती, तीन इमारतें ढहीं, रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई तीव्रता
दिल्ली NCR
Delhi AQI Today: दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल: दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी हवा की सेहत, इतना पहुंचा AQI
दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल: दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी हवा की सेहत, इतना पहुंचा AQI
विश्व
एक फोन कॉल ने बदल दी किस्मत! रातोंरात अरबपति बन गया ये भारतीय, जानें ऐसा क्या कर दिया
एक फोन कॉल ने बदल दी किस्मत! रातोंरात अरबपति बन गया ये भारतीय, जानें ऐसा क्या कर दिया
बॉलीवुड
अनिल कपूर पर आदित्य पंचोली ने किया वार, बोले- 'भाई से कहकर तेजाब से मुझे करवा दिया था बाहर'
अनिल कपूर पर आदित्य पंचोली ने किया वार, बोले- 'भाई से कहकर तेजाब से मुझे करवा दिया था बाहर'
Advertisement

वीडियोज

प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !
दिल्ली एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर, पीड़िता के पिता ने रची थी साजिश
Bihar Election 2025: चुनाव से कहा गायब हो गए Rahul Gandhi?
Bihar में 'छठ' पर कैसा 'जुबानी हठ'?
शुद्धिकरण जरूरी...असम, महाराष्ट्र में क्या मजबूरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूकंप के भयंकर झटकों से कांपी धरती, तीन इमारतें ढहीं, रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई तीव्रता
भूकंप के भयंकर झटकों से कांपी धरती, तीन इमारतें ढहीं, रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई तीव्रता
दिल्ली NCR
Delhi AQI Today: दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल: दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी हवा की सेहत, इतना पहुंचा AQI
दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल: दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी हवा की सेहत, इतना पहुंचा AQI
विश्व
एक फोन कॉल ने बदल दी किस्मत! रातोंरात अरबपति बन गया ये भारतीय, जानें ऐसा क्या कर दिया
एक फोन कॉल ने बदल दी किस्मत! रातोंरात अरबपति बन गया ये भारतीय, जानें ऐसा क्या कर दिया
बॉलीवुड
अनिल कपूर पर आदित्य पंचोली ने किया वार, बोले- 'भाई से कहकर तेजाब से मुझे करवा दिया था बाहर'
अनिल कपूर पर आदित्य पंचोली ने किया वार, बोले- 'भाई से कहकर तेजाब से मुझे करवा दिया था बाहर'
जनरल नॉलेज
Switzerland Neutrality Policy: युद्ध में आज तक शहीद नहीं हुआ इस देश का एक भी सैनिक, इस खास नीति को करता है फॉलो
युद्ध में आज तक शहीद नहीं हुआ इस देश का एक भी सैनिक, इस खास नीति को करता है फॉलो
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं आंवला? यहां जान लें बेहद आसान तरीका
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं आंवला? यहां जान लें बेहद आसान तरीका
यूटिलिटी
500 रुपये के अंदर ये है बेस्ट मोबाइल रिचार्ज, टॉकटाइम के साथ मिलता है भरपूर डेटा
500 रुपये के अंदर ये है बेस्ट मोबाइल रिचार्ज, टॉकटाइम के साथ मिलता है भरपूर डेटा
मोबाइल
Moto X70 Air: एकदम सस्ती कीमत में मिलेगा आईफोन एयर जैसा पतला फोन, भारत में भी होगा लॉन्च, जान लें फीचर्स
Moto X70 Air: एकदम सस्ती कीमत में मिलेगा आईफोन एयर जैसा पतला फोन, भारत में भी होगा लॉन्च, जान लें फीचर्स
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget