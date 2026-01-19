इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप मिस कर चुके हैं ये 5 भारतीय क्रिकेटर, वॉशिंगटन सुंदर भी होंगे बाहर?

Five Indian Cricketers Who Missed The World Cup Due To Injury: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को चुना गया है. इस टूर्नामेंट का आगाज अगले महीने 7 फरवरी से होने वाला है. उससे पहले सुंदर चोटिल हो गए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में उन्हें चोट लगी थी. वहीं, अब सुंदर वनडे सीरीज के बाद न्यूजीलैंड के ही साथ खेले जाने वाली टी20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं. ऐसे में अगर सुंदर फिट नहीं हुए तो उन्हें वर्ल्ड कप से भी बाहर होना पड़ सकता है. हालांकि, भारत के कई खिलाड़ी इंजरी की वजह से भारतीय टीम में आने के बाद भी वर्ल्ड कप मिस कर चुके हैं. यहां हम आपको ऐसे ही 5 भारतीय क्रिकेटरों के बारे में बताने जा रहे हैं.

इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप मिस करने वाले 5 भारतीय क्रिकेटर

1. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah)

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2022 टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे. बुमराह टीम का हिस्सा थे लेकिन पीठ में लगी चोट के कारण नहीं खेल पाए. टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले उनकी जगह मोहम्मद शमी को टीम में शामिल कर लिया गया था.

2. वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag)

भारत के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाजी वीरेंद्र सहवाग चोट की वजह से दो टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए. साल 2009 में कंधे की चोट के कारण टीम में आने के बाद वो बाहर हो गए थे. फिर साल 2010 में भी कंधे की चोट के कारण उनकी जगह टीम में मुरली विजय को शामिल किया गया था.

3. अक्षर पेटल (Axar Patel)

भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान अक्षर पटेल को 2023 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया. लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही वो चोटिल हो गए थे. जिसके बाद उनकी जगह आर अश्विन को टीम में शामिल कर लिया गया था.

4. ईशांत शर्मा (Ishant Sharma)

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में हुए 2015 वनडे वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए. इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले घुटने की चोट के कारण टीम से बाहर हो गए. जिसके बाद मोहित शर्मा ने उनको रिप्लेस किया था.

5. प्रवीण कुमार (Praveen Kumar)

टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार को 2011 वनडे वर्ल्ड के लिए भारतीय टीम में शामिल किया था. लेकिन कोहनी में चोट की वजह से उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था. जिसके बाद उनकी जगह एस श्रीसंत को टीम में जगह मिली थी.