वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज कौन, टॉप पर सालों से ये खिलाड़ी

Most Wickets For India In ODIs: भारतीय क्रिकेट टीम में हमेशा वर्ल्ड क्लास गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने वनडे फॉर्मेट में अपनी अलग छाप छोड़ी है. इन गेंदबाजों ने अपनी सटीकता, गति और कौशल से टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं. इसमें सबसे पहला नाम महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले का आता है, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है. इस फॉर्मेट में कुंबले के अलावा, जवागल श्रीनाथ एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा वनडे विकेट अपने नाम हासिल किए हैं. यहां हम आपको उन 5 भारतीय गेंदबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं.

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 भारतीय गेंदबाज

1. अनिल कुंबले - 334 विकेट

पूर्व कप्तान अनिल कुंबले भारत के सबसे सफल वनडे गेंदबाज हैं. उन्होंने 269 मैचों में 334 विकेट लिए, जिसमें उनकी 4.29 की बेहतरीन इकॉनमी रेट थी. कुंबले की ताकत उनकी लगातार सटीक गेंदबाजी और किसी भी पिच पर उछाल हासिल करने की क्षमता थी. उनका बेस्ट गेंदबाजी आंकड़ा 6/12 है, जो 50 ओवर के फॉर्मेट में भारत के लिए दूसरा सबसे बेस्ट है.

2. जवागल श्रीनाथ - 315 विकेट

भारत के महान तेज गेंदबाजों में से एक जवागल श्रीनाथ 300 से ज्यादा विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने 229 मैचों में 315 विकेट लिए, जिसमें उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/23 था. श्रीनाथ ने 2003 वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई थी.

3. अजीत अगरकर - 288 विकेट

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर अपनी गेंद और बल्ले से उपयोगी योगदान देने की क्षमता के लिए जाने जाते थे. उन्होंने 191 मैचों में 288 विकेट हासिल किए. अगरकर के नाम सबसे तेज 50 वनडे विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड भी है. संन्यास के बाद, उन्होंने क्रिकेट विशेषज्ञ और अभी मुख्य चयनकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं.

4. जहीर खान - 269 विकेट

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने 194 वनडे मैचों में 269 विकेट चटकाए हैं. जहीर अपनी गेंदबाजी से स्विंग और रिवर्स स्विंग कराने की क्षमता के लिए जाने जाते थे. जिससे वो पारी की शुरुआत और अंत में एक घातक गेंदबाज बन जाते थे. जहीर 2011 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम योगदान दिया था और उन्होंने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे.

5. हरभजन सिंह - 265 विकेट

पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह वनडे क्रिकेट में भारत के एक और सफल स्पिनर हैं. उन्होंने 234 वनडे मैचों में 265 विकेट झटके. हरभजन अपनी आक्रामक गेंदबाजी और बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे. 2011 वर्ल्ड कप में मिली भारत को ऐतिहासिक जीत में हरभजन भी एक अभिन्न हिस्सा थे.