Most Maiden Overs By A Bowler In ODIs History: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर, 2025 से हो रहा है. इस सीरीज का पहला मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्पलेक्स में खेला जाएगा. वहीं 3 दिसंबर को रायपुर में दूसरा और 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में आखिरी मुकाबला होगा. वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले गेंदबाज साउथ अफ्रीका के महान गेंदबाज शॉन पोलॉक हैं. इस लिस्ट भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव का भी नाम शामिल है. यहां हम आपको बताएंगे वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाले टॉप-5 गेंदबाजों के बारे में.

वनडे में सबसे ज्यादा मेडन फेंकने वाले टॉप-5 गेंदबाज

1. शॉन पोलॉक - 313 मेडन

दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज शॉन पोलॉक वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले टॉप-5 गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. पोलॉक ने 303 मैचों में कुल 313 मेडन ओवर डाले हैं. शॉन ने अपने वनडे करियर के दौरान 393 विकेट लिए थे.

2. ग्लेन मैक्ग्रा - 279 मेडन

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा दूसरे नंबर पर हैं. मैक्ग्रा ने अपने करियर में 250 मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 279 मेडन ओवर डाले हैं और वनडे में उनके नाम 381 विकेट हैं.

3. चमिंडा वास - 279 मेडन

श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वास वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. चामिंडा ने 322 मैचों में कुल 279 मेडन ओवर डाले हैं. वास ने अपने वनडे करियर के दौरान 400 विकेट चटकाए थे.

4. वसीम अकरम - 237 मेडन

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम चौथे नंबर पर हैं. अकरम ने अपने करियर में 356 मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 237 मेडन ओवर डाले हैं और वनडे में उनके नाम 502 विकेट हैं.

5. कपिल देव - 235 मेडन

भारत के दिग्गज ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान कपिल देव वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. कपिल देव ने 225 मैचों में कुल 235 मेडन ओवर डाले हैं. कपिल ने अपने वनडे करियर के दौरान 253 विकेट चटकाए थे.