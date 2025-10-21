वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच

Biggest Wins Margins In ODIs: वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत इंग्लैंड के नाम हैं. वहीं टीम इंडिया अब तक दो बार वनडे क्रिकेट में 300 से ज्यादा रनों से जीत दर्ज कर चुकी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 21 Oct 2025 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

Biggest Win In Terms Of Runs In ODIs: वनडे क्रिकेट की शुरुआत 54 साल पहले 5 जनवरी 1971 को हुई थी. तब से लेकर आज तक इस फॉर्मेट में कई रिकॉर्ड बने और टूटे हैं. वनडे क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत 342 रनों की है. वहीं इस फॉर्मेट में अब तक केवल 5 टीम ही 300 से अधिक रनों से जीत हासिल कर पाई हैं. भारत वनडे क्रिकेट में दो बार 300 से अधिक रनों से जीता है. जिम्बाब्वे भी एक बार ऐसा कारनामा कर चुका है, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए. यहां हम आपको वनडे क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत के बारे में बताएंगे.

वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत

1. इंग्लैंड - 342 रनों से जीत 

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत इंग्लैंड के नाम है. इंग्लैंड ने 7 सितंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साउथेम्प्टन में 342 रनों से जीत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था. 

2. भारत - 317 रनों से जीत 

भारत के नाम वनडे क्रिकेट के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी जीत है. टीम इंडिया ने 15 जनवरी 2023 को श्रीलंका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में 317 रनों से जीत हासिल की थी.

3. ऑस्ट्रेलिया - 309 रनों से जीत 

वनडे क्रिकेट के इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया के नाम है. ऑस्ट्रेलिया ने 25 अक्टूबर 2023 को नीदरलैंड्स के खिलाफ दिल्ली में 309 रनों से जीती थी.

4. जिम्बाब्वे - 304 रनों से जीत 

जिम्बाब्वे के नाम वनडे क्रिकेट के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी जीत है. जिम्बाब्वे ने 26 जून 2023 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के खिलाफ हरारे में 304 रनों से जीत हासिल की थी.

5. भारत - 302 रनों से जीत 

वनडे क्रिकेट के इतिहास में पांचवीं सबसे बड़ी जीत भी भारत के नाम है. भारत ने 2 नवंबर 2023 को श्रीलंका के ही खिलाफ वानखेड़े में 302 रनों से जीती थी. 

आपको बता दें कि वनडे क्रिकेट का इतिहास 54 साल पुराना है. इस एकदिवसीय फॉर्मेट में अब तक केवल 5 देशों ने एक मैच में 300 से अधिक रनों से जीत हासिल की है और ऐसा कारनामा दो बार करने वाली टीम इंडिया इकलौती टीम है. वहीं दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम ऐसा कारनामा करने में नाकाम रही हैं, लेकिन जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम ऐसा कारनामा कर चुकी है. 

Published at : 21 Oct 2025 02:42 PM (IST)
