साल 2026 में भारतीय टीम के सामने सबसे पहली चुनौती न्यूजीलैंड की है. कल यानी 11 जनवरी से भारत बनाम न्यूजीलैंड 3 ODI मैचों की सीरीज शुरू होगी. पहला वनडे मैच वड़ोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. सबकी नजरें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भी टिकी होंगी, जो इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं.

विराट कोहली पिछली 6 वनडे पारियों में 584 रन बना चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 3 शतक और तीन ही अर्धशतकीय पारी खेली हैं. इसी शानदार फॉर्म को साथ लिए विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जानिए कौन से 5 रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर सकते हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI रन

विराट कोहली अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 पारियों में 1657 रन बना चुके हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने कीवी टीम के खिलाफ 41 पारियों में 1750 रन बनाए थे. तेंदुलकर को पीछे छोड़ने के लिए विराट को 94 रन और बनाने हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा ODI शतक

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए विराट कोहली को एक शतकीय पारी की जरूरत है. अब तक विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, रिकी पोंटिंग कीवी टीम के खिलाफ 6 शतक लगा चुके हैं.

सबसे तेज 28,000 अंतर्राष्ट्रीय रन

विराट कोहली 25 रन बनाते ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और कुमार संगाकारा के बाद 28,000 रन पूरे करने वाले केवल तीसरे क्रिकेटर बन जाएंगे. तेंदुलकर ने 644 पारियों और संगाकारा ने 666 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था. विराट कोहली अपने करियर की 624 पारियों में यह कारनामा कर इतिहास रच सकते हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, जो रूट और जैक्स कैलिस ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 शतक लगाए हैं. वो एक सेंचुरी और लगाते ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन

विराट कोहली अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं. उनके नाम अभी 2,927 रन हैं, कीवी टीम के खिलाफ सबसे अधिक रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं, जिनके नाम 3345 रन हैं.

