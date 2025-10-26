हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित शर्मा कितने नंबर पर?

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 26 Oct 2025 01:23 PM (IST)
Oldest player to score a hundred in ODIs By Indian Batsmen: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शनिवार, 25 अक्टूबर को 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी के मैदान पर खेला गया. इस मैच में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, उन्होंने 125 गेंदों पर नाबाद 121 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. इस दौरान हिटमैन के बल्ले से 13 चौके और 3 छक्के निकले. वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का ये 33वां शतक है. इसके साथ रोहित अब वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों कौन हैं?

वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर - 38 साल 327 दिन 

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. सचिन ने 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप में 38 साल 327 दिन की उम्र में शतक लगाया था. इस मैच में सचिन ने 114 रनों की पारी खेली थी, जो उनकी ऐतिहासिक 100वीं इंटरनेशनल सेंचुरी थी.

2. रोहित शर्मा - 38 साल 178 दिन 

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं. रोहित ने 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 38 साल 178 दिन की उम्र में शतक जड़ा. इस मैच में रोहित ने नाबाद 121 रनों की बेहतरीन पारी खेली है.

3. सुनील गावस्कर - 38 साल 113 दिन 

भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. गावस्कर ने 1987 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 38 साल 113 दिन की उम्र में शतक लगाया था. इस मैच में गावस्कर ने नाबाद 103 रनों की पारी खेली थी.

4. रोहित शर्मा - 37 साल 285 दिन 

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा चौथे नंबर पर भी हैं. रोहित ने फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 37 साल 285 दिन की उम्र में शतक लगाया था. इस मैच में रोहित ने 119 रनों की शानदार पारी खेली थी.

5. मोहिंदर अमरनाथ - 37 साल 185 दिन 

भारत के पूर्व ऑलराउंडर मोहिंदर अमरनाथ वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. अमरनाथ ने 1988 में में न्यूजीलैंड के खिलाफ 37 साल 185 दिन की उम्र में शतक लगाया था. इस मैच में अमरनाथ ने नाबाद 102 रनों की पारी खेली थी.

Published at : 26 Oct 2025 01:23 PM (IST)
Sachin Tendulkar Sunil Gavaskar ODIs Rohit SHarma INDIA VS AUSTRALIA CRICKET
